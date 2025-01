Un español que vive en Suiza revela qué no debes poner nunca en tu CV si quieres trabajar allí: "No lo pongáis, por favor"

Encontrar trabajo en Suiza es el sueño de muchos españoles que quieren dar un vuelco a su vida e irse a trabajar al extranjero. Es de sobra conocido que los sueldos en el país helvético son considerablemente más elevados que en España. Por si fuera poco, las redes sociales muestran y hacen más notorias las diferencias. Varios trabajadores, nacidos en nuestro país, que se encuentran en Suiza han contado su experiencia y revelado sus importantes sueldos.

"Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", es una de las sorprendentes revelaciones que se puede encontrar en TikTok. Esta la hizo una española que gana 30 euros limpiando casas en Suiza. El caso de Ana Marina no es una excepción, un trabajador de la construcción anunció que cobra el equivalente a 6.000 euros y un repartidor lo que serían 4.000 euros llevando comida a domicilio. Viendo estos sueldos hacer la maleta es, como mínimo, tentador.

Sin embargo, no es todo un camino de rosas como explicó Ismael en su vídeo: "En redes sociales se muestra que vivir en Suiza es poco más que estar en las montañas, rodeado de paisajes preciosos, comiendo fondue, esquiando y ganando cantidades ingentes de dinero casi sin esfuerzo, lo cual no puede estar más alejado de la realidad". Para todos los que acepten el reto, Jona Heredia compartió un vídeo en TikTok con varios consejos y focalizando en algo que nunca se debe poner, según su experiencia.

Nunca debes poner esto en tu CV si quieres trabajar en Suiza

"Después de haber enviado 600 currículums y haber hecho varias pruebas de trabajo, he aprendido varias claves", comienza afirmando este joven español en su vídeo. Durante el mismo explica varios consejos y revela varios trucos, pero en su mensaje pide no poner lo siguiente: "No pongáis que tenéis la ESO". Pese a dar importancia a incluir la formación, ruega que no se incluya la Educación Secundaria Obligatoria: "No lo pongáis, por favor".

La importancia de la fotografía en un CV

Otro tema en el que incide mucho Jona es en la fotografía. El joven también es muy claro sobre este tema "La foto, por favor, que sea profesional. No me pongas la del Instagram, que te conozco". Este aspecto es importante tanto en Suiza como en España. Una fotografía profesional refleja seriedad y da una mejor imagen a nivel laboral. Incluir siempre una es muy importante en la actualidad.

El aspecto que hará que tu CV para trabajar en Suiza marque la diferencia

"Traduce el currículum en el idioma de la zona en la que vas a trabajar", explica Jona. Esto puede parecer algo obvio, pero no lo es tanto en Suiza. En el país helvético se hablan distintos idiomas y el principal varía según la zona. Se tiende a enviar en inglés, francés o alemán de manera predeterminada, pero se ha de elegir uno concreto dependiendo de la zona. En el vídeo explica el motivo de manera sencilla: "Cuantas más facilidades ofrezcas y más al grano vayas, más posibilidades tendrás de que te lean el CV", recalca.

Otros consejos importantes para enviar un CV en Suiza

"La presentación debe ser breve", explica Jona. Este español recalca este tema, ya que la "grande" se hará en una carta de motivación adicional, que también se debe mandar, según explica en el vídeo. También revela cómo se debe ordenar la experiencia: "La vamos a ordenar de más actual a menos actual".

Sobre los datos de contacto también es claro: "Vamos a poner un correo electrónico y un número, a poder ser, que sea suizo", pide. En su caso tiene incluido uno con prefijo suizo para llamadas y uno español para mensajería.