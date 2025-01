Una española que vive en Suiza revela qué pasa si un trabajador enferma: "No te juzgan"

Una española que trabaja a Suiza sorprendió a todos con su visión sobre el país: "A los suizos les gusta que se quede todo como esté. Suiza es un país conservador, proteccionista y sin voto femenino hasta 1991 (en algunas zonas)". Carla Nebulosa destapó el lado menos conocido del país helvético con un vídeo en TikTok que tuvo mucha repercusión. Puso varios ejemplos, siendo el más representativo uno sobre la decisión que tomaron sobre sus vacaciones: "Hace unos años tuvieron un referéndum para ver si subían las vacaciones mínimas de cuatro a seis semanas y lo rechazaron porque dar vacaciones se veía como un riesgo para la economía".

Esto refleja claramente la diferente mentalidad entre ambos países a nivel laboral. No se ve reflejado únicamente con las distintas ideas sobre las vacaciones, también hay otros aspectos que muestran porque las culturas son prácticamente opuestas. La propia Carla subió un nuevo vídeo que lo explica a la perfección. Esta publicación se centra en lo que ocurre cuando alguien está enfermo. En España se tiene la cultura de intentar acudir al puesto de trabajo salvo que sea totalmente imposible para evitar que jefes y compañeros piensen que uno se está escaqueando. Hay ciertas enfermedades leves que en nuestro país hacen levantar sospechas y las personas que realmente las sufren temen no ser creídas.

Esto ocurre en Suiza si un trabajador está enfermo

"En Suiza, si te sientes un poco mal, lo normal es quedarse en casa", afirma Carla nada más comenzar el vídeo. La primera afirmación de esta española ya muestra de primeras una mentalidad que es "todo lo contrario" ante una enfermedad en ambos países. Ella explica su pensamiento, que, pese a ser opuesto al español, tiene mucho sentido: "Se considera irresponsable ir a trabajar estando mal, algo que tiene mucha lógica tanto por su salud como por la de los demás". Muchas veces no se es consciente de que ir a trabajar estando malo pone en riesgo a otras personas.

"Si te quedas en casan, no te juzgan, al contrario, es lo que se espera de ti", revela Carla mientras camina sobre la nieve. La responsabilidad individual es un aspecto clave en el que se confía mucho en otros países. En España se tiende más a desconfiar, como bien refleja uno de los comentarios: "Será porque la picaresca española no tiene nada que ver con la mentalidad suiza". Esta trabajadora concluye diciendo que, como en todos los sitios, hay excepciones: "Es lo normal, aunque siempre habrá piratas y jefes tóxicos".

Las normas no escritas de Suiza

No es el único vídeo que Carla compartió sobre los comportamientos habituales en Suiza. Otra de sus normas no escritas es aún más llamativa y "puede ser una fantasía para los españoles acostumbrados al ruido constante de los políticos": "En Suiza, los políticos no pueden hablar durante su primer mes en el Parlamento. Lo usan para aprender las reglas escritas y no escritas y para entender cómo funciona todo antes de abrir la boca.". Esto parece inimaginable de vivir en nuestro país, donde la clase política busca hacerse oír incluso antes de tener un escaño. Esto ha llevado a situaciones curiosas, como en 2019: "La mitad del Senado eran nuevos y nadie les podía decir nada".