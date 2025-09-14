Esta es la adictiva chocolatina de Mercadona de la que todo el mundo habla: "No las probéis, es una trampa"

Mercadona ha vuelto a agitar sus lineales con una novedad que apunta directamente al paladar de los más golosos. La cadena de supermercados valenciana ha incorporado a su surtido unas nuevas mini chocolatinas de chocolate con leche rellenas de cacahuete y trocitos crujientes, un producto que ya ha comenzado a generar un intenso debate entre los clientes habituales de la enseña.

De hecho, su creciente popularidad no responde a ninguna gran campaña publicitaria, sino al poder del boca a boca digital. Fue una cuenta de redes sociales especializada en las novedades de la cadena, @mercadona.novedades, la que dio la voz de alarma sobre la llegada de este dulce, desatando la curiosidad de miles de usuarios y provocando un notable revuelo en redes. Este fenómeno ha convertido el lanzamiento en uno de los más comentados de las últimas semanas.

Asimismo, estas pequeñas barritas buscan hacerse un hueco en el competido segmento de los aperitivos de chocolate. Su principal atractivo es una doble textura: por un lado, un relleno cremoso de cacahuete y, por otro, unos fragmentos crujientes que completan la experiencia en cada bocado. El producto se comercializa a un precio de 1,95 euros el paquete, posicionándose como una alternativa muy asequible para el consumo ocasional. Esta propuesta se suma a otras recientes de la marca en el lineal de dulces, como la nueva barrita crujiente de chocolate negro que también ha sido muy bien recibida por los amantes de los sabores intensos.

Una combinación de sabores que convence a los primeros clientes

Por otro lado, la acogida entre los consumidores que ya se han animado a probarlas parece ser mayoritariamente positiva. Las primeras reseñas que circulan por internet destacan sobre todo la acertada combinación de texturas y el equilibrio entre el dulzor del chocolate y el punto salado del cacahuete. Este veredicto inicial podría augurar un buen recorrido comercial para la nueva apuesta de la compañía en su sección de dulces. Esta buena acogida recuerda al éxito de otros lanzamientos de la cadena que buscan replicar sabores icónicos, como el producto que ha conseguido un sabor muy similar al Kinder Bueno y que se viralizó rápidamente.

En definitiva, este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia habitual de la compañía, que consiste en introducir periódicamente productos novedosos a precios muy competitivos. Con ello, Mercadona no solo consigue mantener el interés de su clientela, sino que logra que sus novedades se conviertan en objeto de conversación tanto dentro como fuera de las redes sociales, asegurando una publicidad orgánica de gran alcance.