Esta es la realidad de una azafata española trabajando para Emirates en Dubái: "No me veo en un futuro en España"

La situación actual en España es que muchos jóvenes, tras finalizar sus estudios, se enfrentan a un panorama laboral muy complicado en el que les resulta difícil encontrar empleo.

Según el INE, España cerró 2023 con una tasa de desempleo juvenil del 28,36%, lo que equivale a aproximadamente 481.500 jóvenes de entre 16 y 24 años que, aunque están disponibles para trabajar y forman parte de la población activa, no logran encontrar un empleo. En comparación con el resto de la Unión Europea, España lideró las tasas de desempleo en enero de 2024, superando a países como Suecia, Portugal, Grecia e Italia, según Eurostat. Por esta razón, son muchos los jovenes los que se ven obligados a emigrar en busca de mejores condiciones laborales y un futuro más prometedor.

El caso de Andrea

Andrea (@_andreeortega_ en TikTok) llegó a Dubái en junio de 2023, después de graduarse de la universidad y de haber realizado la entrevista para Emirates en marzo del mismo año. "Me fui sin expectativas, simplemente a ver qué tal me iba". Un año después, al comparar el estilo de vida en Dubái con el de España, Andrea reconoce que vivir en Dubái es muy favorable, principalmente por tener un sueldo digno que le permite hacer cosas que jamás había imaginado poder hacer con su edad. Esto le hace replantearse si debería regresar o no a España en un futuro cercano.

Aunque Andrea lleva solo algo más de un año en Dubái, teniendo en cuenta también las condiciones que tuvo viviendo un año en Alemania, siente que "es una pena", porque ojalá pudiera tener un trabajo en España que le permitiera tener un estilo de vida bueno y razonable. La azafata lamenta las condiciones actuales de muchos jóvenes en España y, por ello, no cree que "vuelva a España en un futuro cercano". Aunque "adora España", considera que ahora es un lugar con pocas oportunidades para los jóvenes.

¿Cuáles son los requisitos para ser azafata en Emirates?

Tras el éxito de su primer vídeo en TikTok en el que narraba su experiencia en Dubái, fueron muchos lo usuarios de la plataforma los que les preguntaron por los requisitos de la aerolínea para poder formar parte de su flota.

En cuanto a estos requisitos, Andrea menciona que la compañía exige tener el bachillerato, medir al menos 1,60 metros y poder alcanzar los 2,12 metros de puntillas, dominar el inglés sin dificultad -ya que el entrenamiento se realiza en este idioma y el vocabulario es muy específico- y contar con un año de experiencia en el sector servicios.

Pero, ¿qué es lo más positivo para Andrea de trabajar como azafata?

Lo que más le gusta a Andrea de ser azafata de vuelo es la posibilidad de ver a amigos que viven en diferentes partes del mundo. Además, destaca que "el mundo se convierte en tu centro comercial", ya que conoce qué países tienen los precios más bajos y aprovecha sus vuelos para comprar productos. Por ejemplo, aprovecha sus visitas a Estados Unidos para adquirir productos de Apple, zapatillas de marca y ropa, mientras que en Indonesia, Tailandia y Filipinas encuentra los mejores masajes y cosméticos.

En España, se aprovecha de las tiendas de Inditex más económicas,y en Sudáfrica, de la carne y el vino, que son de los mejores según su experiencia.

También valora conocer los lugares a los que viaja bajo las recomendaciones de sus compañeros de aerolínea que han viajado con anterioridad, ya que gracias a eso sabe a dónde ir para comer o para pasarlo bien. Además, Andrea disfruta conociendo gente nueva de todas partes del mundo.