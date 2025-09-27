En estado crítico una joven de 14 años tras ser atropellada en Olivenza (Badajoz)

Una joven de 14 años ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Badajoz, tras ser atropellada por un vehículo en la noche de este pasado viernes en la localidad pacense de Olivenza.

El accidente ha sido registrado minutos después de las 22:30 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido atropello en la calle Flores.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde la menor ha sido trasladada politraumatizada al referido centro hospitalario, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Olivenza y efectivos de la Policía Local, informa el Centro 112.