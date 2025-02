Estas siete señales muestran que a tu pareja no le gusta tu regalo de San Valentín

Como cada 14 de febrero, las personas con pareja se levantan ilusionadas por pasar un día muy especial con sus parejas. Es San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados. Todos ellos salen a la calle o se reúnen en una casa con su pareja para realizar un plan preparado para ser lo más romántico posible. Una cena en pareja, ya sea en un restaurante o preparada entre ambos, no suele faltar, Todas ellas suelen ir acompañadas por velas, corazones y rosas.

Las rosas son uno de los regalos más habituales en San Valentín. Esta flor suele ser utilizado para mostrar el amor a la persona que te acompaña cada día del año. Sin embargo, los bombones no se quedan atrás. Más allá de los típicos, pueden regalarse muchas más cosas, con mayor o menor originalidad. Una de las mayores inquietudes de todas las personas que realizan este presente a su pareja es saber si les ha gustado o ha quedado decepcionada.

En ocasiones, puede ser fácil saberlo, pero en otras no lo es tanto. Para ayudar a todas esas personas, Judi James, experta en lenguaje corporal, explicó en 'Mirror' siete señales que muestran que a tu pareja no le ha gustado demasiado el regalo: "El cuerpo genera una gran respuesta de estrés, lo que permite detectar fácilmente cuando a alguien no le gusta un regalo", explica antes de enumerar las distintas señales.

Siete trucos para averiguar que a tu pareja no le gusta tu regalo de San Valentín

Parpadear más de la cuenta y evitar el contacto visual: "Parpadear es una respuesta fisiológica reveladora del estrés que ocurre cuando la gente miente", explica. Esta acción es difícil de controlar para tu pareja, ya que es una respuesta natural del cuerpo. "Los mentirosos también evitarán el contacto visual y apartarán la mirada de las personas que los rodean en un intento de ocultar sus verdaderos sentimientos, cuando en realidad eso los hace parecer mucho más culpables", revela. Es muy habitual retirar la mirada cuando se siente vergüenza.

Una sonrisa exagerada: Cuando tratamos de fingir una sonrisa, sonreímos demasiado. "Tiene que ver con cuando exageramos en un intento de convencer a la gente de que somos felices cuando no es así. Si no nos gusta algo, fingimos que nos encanta ", confiesa esta experta en lenguaje corporal. "Esto se puede detectar porque la sonrisa suele ser una 'sonrisa de boca' que no se extiende a los ojos ", explica para quién busque averiguarlo.

Un cambio en la respiración: "Notarás es que la forma en que alguien respira se altera a medida que su cuerpo recibe una explosión inicial de adrenalina como respuesta al estrés", remarca Judi. En este caso será así: " Su respiración se hará más corta y mucho más superficial".

Ponerse rojo: "Una cara o un cuello enrojecidos también son indicadores llamativos de que una persona no está diciendo la verdad", añade. También explica por qué pasa esto: " La culpa y la presión que surgen de mentir crea esa respuesta de estrés a la situación" . Hay que conocer a la persona porque algunas se ponen rojas de la simple emoción de recibir el regalo.

Cambios en los movimientos habituales: El estrés también provoca tensión muscular, muy difícil de disimular para el mentiroso", cuenta. Lo compara con otra situación: "Es un poco como cuando pasas por la aduana sin nada que declarar pero aun así cambias tu forma de caminar. Lo llamo 'el efecto Thunderbird' porque empiezas a caminar como una marioneta".

No mostrar demasiado el regalo: "Alguien que recibe un regalo no deseado podría intentar dejarlo debajo de la mesa o volver a poner el papel de regalo encima para cubrirlo de forma disimulado", señala la experta. "Este comportamiento imita al de un animal cuando no le gusta su comida", compara esta experta.

Buscar la etiqueta: "La persona que recibe el presente puede juguetear con él buscando la etiqueta mientras su mente piensa en devolverlo a la tienda de donde vino con la esperanza de obtener un reembolso o un cambio", confirma Judi. "Esta señal es reveladora y puede ocurrir en el momento inmediato a la apertura de un regalo o en un momento posterior", alerta.

Si crees que a tu pareja puede no gustarle demasiado el regalo, tienes que estar pendiente de estos posibles comportamientos. Esta experta también explica algunos consejos para disimular cuando tú eres la persona a la que no le gusta el regalo, pero no quieres que tu pareja se dé cuenta.

Persona decepcionada tras San Valentín Pexels

