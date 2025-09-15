Estas son las plantas que aguantan el otoño y no pueden faltar en tu jardín

Queda apenas una semana para que de inicio el otoño, no obstante, muchas plantas están empezando a perder su vitalidad. Las hojas caen y los colores vibrantes del verano van desapareciendo. Sin embargo, no todo está perdido en el mundo de la jardinería. Cabe recordar que existen especies resistentes que no solo sobreviven al cambio de estación, sino que también pueden seguir aportando color y vida al jardín cuando más lo necesita.

Así, tener un jardín atractivo en otoño es posible siempre y cuando se elijan bien las plantas que se van a incluir en el mismo. Desde arbustos hasta perennes con floraciones tardías, estas son algunas de opciones recomendadas por expertos en jardinería para la temporada de otoño:

1. Aster

También conocido como "la flor del otoño", los aster florecen cuando muchas otras especies ya han terminado su ciclo. Sus flores, en tonos lilas, rosados o blancos, atraen polinizadores y resisten bien el enfriamiento del clima, y pueden durar desde finales de verano, hasta entrado el inverno. Además, destacan por su resistencia.

2. Crisantemos

Son clásicos del otoño por una razón: su floración coincide con los meses más fríos del año, y ofrecen una enorme variedad de colores. Son perfectos para macetas o bordes de jardín y soportan muy bien las primeras heladas.

Crisantemos Amarillo Pixabay

3. Hierbas aromáticas

Ciertas hierbas aromáticas también pueden mantenerse saludables durante los meses más frescos, pudiendo emplearse además en la cocina. Algunas de las más recomendadas son el romero, muy resistente al frío y mantiene su follaje verde durante todo el otoño; el tomillo, que soporta bien las temperaturas más bajas y requiere poco riego; o la salvia, que aguanta el otoño sin problemas y sus hojas pueden emplearse en infusiones o cocina.

4. Heuchera

Esta planta perenne destaca por su follaje colorido en tonos rojizos, púrpuras y anaranjados. Resiste bien los cambios de temperatura y además, mantiene su color durante toda la temporada.

Heuchera Pixabay

5. Sedum

Con flores que aparecen a finales del verano y se mantienen hasta bien entrado el otoño, el sedum es una planta resistente y poco exigente. Sus tonos rosados y púrpuras se intensifican con el frío.

6. Cyclamen

Aunque es más conocido como planta de interior, el cyclamen también se adapta al exterior en zonas templadas. Sus flores rosas, blancas o rojas se mantienen erguidas incluso en climas frescos.