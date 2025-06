Este ingrediente está oculto en panes, embutidos y yogures: se acaba convirtiendo en grasa

La forma en la que cada persona se alimenta diariamente puede marcar su estado de salud. Lo ideal es seguir una dieta equilibrada en la que se incluyan todo tipo de nutrientes como las proteínas, las vitaminas y muchos más. Esto no implica que uno no se pueda dar un capricho, pero en el día a día se deben ingerir alimentos saludables y variados. Muchas veces se cree que un alimento es sano por tradición o por costumbre, pero esto no siempre es así.

Algunos alimentos no son tan saludables ni tienen las características que uno presupone. Por ello es importante prestar atención al contenido nutricional, es decir, a la etiqueta que muestra las propiedades de ese alimento. A veces algunos de ellos o de unas marcas concretas tienen unas características ocultas que acaban cambiándolo por completo. La nutricionista Ángela Quintas explicó en un vídeo en Instagram una sustancia que aparece oculta en varios alimentos cotidianos.

¿Qué sustancia está presente de manera oculta en muchos alimentos?

Esa sustancia es el azúcar, que se consume mucho más de lo que se cree, según esta experta en nutrición. "¿Cuánto azúcar estás consumiendo a lo largo del día?", pregunta a sus seguidores en el vídeo. Con ella introduce su explicación: "Seguro que muchos de vosotros me diréis que ya no estáis consumiendo prácticamente nada de azúcar porque, por ejemplo, no le añadís al café, pero el problema no es ese azúcar". Revela que ese no es el más dañino: "Es el azúcar oculto que se puede encontrar en algunos alimentos como puede ser el pan, los yogures e incluso en ese pavo o jamón york que compramos envasados".

¿Qué provoca este azúcar oculto?

"Lo que va a hacer este azúcar es disparar vuestros niveles de glucosa en sangre, disparar vuestra insulina y esto va a hacer que se active una reacción que se llama lipogénesis", avisa Ángela. Explica en que consiste esta razón: "Cuando comes más azúcar de la que necesitas, tu cuerpo convertirá ese hidrato de carbono en grasa". Esto sucede porque esa glucosa extra que no usas, tu cuerpo la guarda como reserva.

¿Por qué nos gusta el azúcar?

La Sociedad Española de Nutrición explica que la razón detrás de nuestro enamoramiento con el azúcar radica en la biología misma de nuestro cuerpo. Los receptores del sabor dulce en nuestra lengua activan una cascada de respuestas en el cerebro, liberando hormonas de dopamina, conocidas como las hormonas del placer y la recompensa. Esta reacción se remonta a nuestros antepasados, donde el sabor dulce era una señal de alimentos ricos en calorías, esenciales para la supervivencia.

Tres señales de que se toma demasiado azúcar

Ángela Quintas no es la única nutricionista que ha hablado del azúcar en sus redes sociales, Verónica Adame explicó algunos signos que identifican que estás consumiendo demasiado. Son los siguientes: