Esto es lo que nunca debes hacer tras una entrevista de trabajo: "Te cierra la puerta para siempre"

El proceso de buscar trabajo puede ser muy largo y angustioso. En algunos momentos uno se puede sentir estancado e incluso sin opciones. Sin embargo, en otros momentos el candidato se encuentra con varios procesos abiertos a la vez y no sabe por cuál decidirse. Uno de los momentos más tensos en una búsqueda de empleo es la entrevista de trabajo, donde los nervios pueden jugar malas pasadas. Además, algunos entrevistadores buscan sorprender con técnicas como el test del vaso de agua.

El candidato también debe buscar destacar de manera natural y una de las mejores formas es haciendo una serie de preguntas. Tras la entrevista suele llegar la decisión final, procediendo a la firma del contrato y cerrando los distintos compromisos de cara a la incorporación. En este momento del proceso es vital no cometer un error que explicó el experto en el mercado laboral, @mejoratuexitolaboral, en un vídeo en TikTok: "Si haces esto, probablemente se te cierren las puertas de la empresa para siempre".

Un experto revela el error que te puede cerrar para siempre las puertas de una empresa

El error que no se debe cometer tras realizar una entrevista de trabajo es el siguiente: "Aceptar una oferta de trabajo, enviar toda la documentación, comprometerte a asistir y, cuando faltan dos otros tres días para incorporarte, llamas o envías un correo y dices que finalmente no lo vas a hacer". Para entender lo que puede ocurrir explica el procedimiento que sigue una empresa al recibir una respuesta afirmativa para la incorporación: "Esta monta una serie de procedimientos internos. No es solo crear el usuario a nivel informático y preparar tu equipo, sino que comunica tu incorporación a otras personas e incluso a un cliente que te espera como agua de mayo".

¿Qué me puede ocurrir si me echo atrás tras comprometerme?

"La empresa ya se ha hecho la idea de que te va a tener el equipo", explica. Esa es la premisa clave para entender todo lo que viene detrás. "Si después de todo esto que se ha montado para ti, dices que no, no le va a sentar nada bien a la compañía a la que te ibas a incorporar". Esto ocurre porque al haberte elegido han podido perder otros candidatos y faltar a compromisos con clientes si uno no se incorpora.

Ante esta situación, el experto avisa: "Si estas en varios procesos de selección y aceptas una oferta, pero realmente estas esperando a otra, ten cuidado con aceptar cosas y luego decir que no porque lo más probable es que te cierres esa puerta". Por tanto, según las recomendaciones de este experto, no se debe dar una respuesta segura al 100% si se siguen valorando otras posibles ofertas.

¿Qué salario le gustaría cobrar?

Esta pregunta es una de las más complejas a la hora de realizar la entrevista previa, que suele ser un paso obligatorio antes de llegar a la situación explicada. El entrevistado deberá ofrecer un rango o una horquilla del sueldo que espera obtener al desempeñar su trabajo ya que si se se responde con una cifra específica, esto limitará las opciones de encontrar un punto intermedio con la empresa ofertante de empleo. Además, es recomendable seguir una serie de consejos a la hora de responder a esta cuestión para tener mayor probabilidad de éxito.