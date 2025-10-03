Del estudio a la filantropía: Rosalía crea una fundación en L’Hospitalet para ayudar a colectivos vulnerables

La artista Rosalía ha dado un paso significativo en su compromiso social al formalizar la Fundación Rosalía. Con una inscripción oficial en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, la fundación nace con el propósito de apoyar a colectivos vulnerables y promover transformaciones sociales fundamentales.

La entidad, con domicilio en L'Hospitalet de Llobregat, se constituyó con una dotación inicial de 30.000 euros, cumpliendo estrictamente los requisitos legales y garantizando total transparencia en su gestión financiera.

La fundación cuenta con un patronato liderado por la madre de Rosalía, María Pilar Tobella Aguilera, quien aportará su experiencia empresarial. Junto a ella, Diana Lizalde Vilalta como secretaria y Daniela Mariana Treto Fonseca como vocal, conforman el equipo directivo.

Objetivos y Estructura de la Fundación

Sus líneas de actuación son amplias y ambiciosas: fomentar la formación cultural y musical para niños y jóvenes, promover la igualdad de género, apoyar colectivos vulnerables, intervenir en instituciones penitenciarias y comprometerse con proyectos de sostenibilidad medioambiental.

La elección de L'Hospitalet no es fortuita. Este municipio, donde Rosalía creció, representa el tejido social e industrial que inspira su compromiso. La fundación refleja su conexión profunda con el territorio y su voluntad de generar un impacto social significativo.

La iniciativa demuestra que Rosalía va más allá de ser una artista musical, posicionándose como una agente de cambio social con una visión integral y comprometida con las necesidades de su comunidad.