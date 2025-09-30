La respuesta viral de Rosalía a los que critican sus pelos de las axilas teñidas: "De nada por el servicio"

Rosalía se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la Semana de la Moda de París por su último look. La artista catalana ha reaparecido en la capital francesa luciendo las axilas teñidas de blanco, una arriesgada tendencia beauty que no ha dejado indiferente a nadie y que ha causado un gran revuelo en redes.

El zasca de Rosalía

A última hora del día de ayer, la cantante compartía en Instagram, donde acumula más de 16 millones seguidores, su primer look en París."Así que volvemos", escribió en el post. Al instante, la publicación se llenó de mensajes, generando una gran controversia entre los internautas por llevar las axilas decoloradas de blanco.

Tras el revuelo, Rosalía no dudó en responder a una usuaria que le preguntaba qué le costaba depilarse las axilas. "Sí, per aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio", respondía la catalana en el post. Su respuesta ha sido de lo más aplaudida en redes y se ha vuelto en viral en la últimas.

Otras decoloraciones

No es la primera vez que Rosalía sorprende decolorándose una parte de su cuerpo. En 2022, la artista causó un gran revuelo al decolorarse las cejas, una tendencia a la que también se sumaron Jenna Ortega, Miley Cyrus o Bella Hadid. Lo que es innegable es que todo lo que hace la cantante catalana se convierte en tendencia y su estilo y personalidad la han convertido en embajadora de firmas como Calvin Klein o Dior. ¿Pondrá de moda Rosalía las axilas de coloradas?