Extinguidos los tres incendios más grandes de la historia de Galicia, libre ya del fuego

Los tres megaincendios de este verano en Galicia, los más grandes de la historia en la comunidad autónoma desde que hay registros, han quedado extinguidos este domingo, por lo que ya no quedan fuegos de más de 20 hectáreas, según ha informado la Consellería de Medio Rural.

En concreto, son los incendios de Larouco, que llegó a la provincia de Lugo, Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso y Oímbra-Xinzo, con más de 78.500 hectáreas afectadas, según las estimaciones de la Xunta.

Eran los tres de este verano que estaban pendientes de ser extinguidos, todos ellos muy por encima de las algo más de 11.000 hectáreas que había calcinado el de O Courel en 2022.