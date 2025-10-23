Una fan, derribada por los guardaespaldas de Keanu Reeves: se intentó colar en su coche diciendo que era su "esposa divina"

Un episodio tenso sacudió la salida de Keanu Reeves del teatro neoyorquino donde protagoniza la obra Waiting For Godot. El actor, de 61 años, fue abordado por una fan que intentó colarse en su coche, identificándose como su “esposa divina”. La situación derivó en una intervención inmediata de su equipo de seguridad, que derribó a la mujer para evitar que accediera al vehículo.

Según testigos, Reeves había saludado con amabilidad a sus seguidores antes de subir al SUV negro que lo esperaba. La mujer, tras intentar abrir la puerta de forma insistente, fue apartada con firmeza por los guardaespaldas. Tras el forcejeo, se levantó, hizo un gesto obsceno hacia los agentes y gritó en dirección al actor mientras se alejaba por la calzada.

El incidente tuvo lugar en el punto habitual de encuentro con fans, a la salida del teatro. Por el momento, no se ha confirmado si la mujer fue detenida ni si sufrió lesiones durante la interceptación. El equipo de seguridad actuó con rapidez para garantizar la integridad del intérprete y facilitar su salida del lugar.

Este tipo de situaciones no son nuevas en la vida de Reeves. En 2023, el actor solicitó una orden de protección temporal contra un presunto acosador que había invadido su propiedad en varias ocasiones. En su declaración, Reeves reconoció que estos episodios le provocaban “alarma, molestia y angustia”, y que existía una investigación criminal en curso.

En lo personal, Reeves mantiene una relación con la artista Alexandra Grant desde 2019. En la premiere de Good Fortune, bromeó sobre los rumores de matrimonio, asegurando que llevan “mucho tiempo juntos”. Grant ha definido su vínculo como “interdependiente e independiente”, destacando la confianza mutua que los une desde que se conocieron en 2011.