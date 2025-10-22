El estado actual de 'Constantine 2': James Gunn habla sobre la secuela de Keanu Reeves

James Gunn ha sido el responsable de revelar una actualización sobre el desarrollo de Constantine 2. La primera película de este carismático personaje de DC se estrenó en 2005 y fue popular porque contó con Keanu Reeves ocupando el rol de protagonista. Algunos otros miembros del reparto destacado fueron Rachel Weisz, Shia LaBeouf y Tilda Swinton.

La secuela de Constantine ha estado en medio de un desarrollo intermitente durante varios años, pero finalmente ha habido novedades en estos últimos meses. Incluso el propio Keanu Reeves reveló que un nuevo borrador del guión estaba terminado y el equipo planeaba enviarlo al estudio. Pues bien, James Gunn también confirmó que había hablado de Constantine 2 con el actor de vez en cuando.

'Constantine 2' será un proyecto de DC Elseworlds

Si bien cree que el actor y todo el equipo tienen mucho talento, el copresidente de DC Studios admitió que aún no había leído el guion, pese a la importante actualización de Keanu Reeves que se hizo pública hace unas semanas. Estas fueron sus palabras: "Lo he hablado de vez en cuando con Keanu. Creo que son un grupo genial. Me gustan mucho todos ellos y creo que tienen talento. Pero todavía no he leído ningún guion".

Después de que James Gunn se hiciera cargo de DC Studios para reiniciar la franquicia, se reveló que Constantine 2 no estaría en la continuidad principal del DCEU. La idea es que sea etiquetado como un proyecto de DC Elseworlds junto a producciones como Joker y The Batman. Antes de las recientes actualizaciones, el proceso de desarrollo de este proyecto había sido muy lento. De hecho, se produjeron largos tramos sin novedades por parte del equipo.

Considerando que tanto Keanu Reeves como James Gunn revelaron información sobre el guion el mismo mes, parece que la preproducción ya está en marcha. Dicho esto, aunque el concepto resultó muy arriesgado, Constantine se convirtió en una película de culto muy querida. Casi una década después, NBC estrenó una adaptación televisiva de Constantine protagonizada por Matt Ryan, cuya versión del personaje apareció en el Arrowverso.

Aunque la serie de televisión no duró mucho, el deseo de los espectadores por ver el regreso de la versión de Keanu Reeves nunca disminuyó. Aunque James Gunn aún no ha leído el guion, el proceso de desarrollo de Constantine 2 avanza gradualmente, y el público podría recibir más novedades en los próximos meses.