Fascinación por los diferentes

Desemejante, desigual, distinto, enfrentado, opuesto, disconforme… Estos son algunos sinónimos del término “diferente” ¿No les parecen estimables? A mí me fascina la gente diferente. Cuando no les conozco me quedo absorta observándoles, escuchando sus conversaciones, viendo sus vestimentas a desmoda… Me imagino cómo será su vida, con quién vivirán, qué pensarán de las cosas… Me inspiran para crear personajes sorprendentes. Seguramente me identifico con ellos. Sí, siempre me he sentido fuera de lo común. Sin embargo, durante muchos años he intentado entrar en la norma, ser como la inmensa mayoría, no destacar… Porque ser y mostrar honestamente esa diferencia trae sufrimiento y soledad. A día de hoy me he vuelto más normal, pero sigo encantándome con aquellos que muestran valientemente su distinción. Esta reflexión mínima viene a cuento de los últimos datos sobre personas LGBTIQ de la Unión Europea. Dicen las muchas encuestadas al respecto que se sienten menos discriminadas que hace años, pero sufren más ataques violentos y más acoso, especialmente los jóvenes, los trans e intersexuales. La causa parece sencilla: a estos se les nota. Los jóvenes pisan más las calles y son más audaces en sus demostraciones; bastantes se atreven a ir de la mano o mostrar amor. Los trans e intersexuales son ambiguos en su aspecto físico. Sobre todo, las mujeres trans en su proceso de cambio son más imprecisas en lo corporal; se les percibe más que a los hombres trans (que transitan de mujer a hombre) ese paso, y están más expuestas. Pero, ¿por qué a cierta gente corriente les molestan estas personas hasta llegar a la violencia? ¿Es miedo? Parece ser que sí, que sienten amenazado su estatus, su ser convenido, su identidad solemne. Porque queridos, demostrado está que las personas LGBTIQ no son agresivas, ni cometen más delitos que el resto a pesar de su discriminación, y su principal propósito es que les dejen ser lo que sienten que son. Ciertamente, el miedo a los diferentes viene de la ignorancia; pero es transcendental conocernos. Es invertir en paz.