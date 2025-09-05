Festivo 8 de septiembre: el BOE lo hace oficial y habrá puente en varias comunidades

Septiembre comienza con una buena noticia para muchos trabajadores españoles y es que, el 8 de septiembre, lunes, será festivo en varias comunidades autónomas, según lo establecido en el calendario laboral oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este día ofrece la oportunidad para disfrutar de un puente largo, ya que coincide en lunes, permitiendo a los residentes de estas regiones un descanso adicional tras el verano.

¿Dónde será festivo el 8 de septiembre?

El lunes 8 de septiembre será festivo en las siguientes comunidades autónomas y regiones:

Asturias: Se celebra el Día de Asturias, conmemorando la festividad de la Virgen de Covadonga, patrona del Principado. Este día es una de las festividades más importantes de la región, con numerosos actos institucionales y populares.

Extremadura: Se celebra el Día de Extremadura, una jornada dedicada a la cultura, historia y tradiciones de la comunidad. En Mérida, la capital, se realizan actos oficiales como la entrega de medallas y discursos institucionales. Además, se organizan actividades culturales y festivas en diversas localidades de la región.

Gran Canaria: La isla celebra la festividad de Nuestra Señora del Pino, patrona de la isla. Aunque los actos principales se concentran en Teror, la festividad es reconocida en toda la isla.

Puente largo para muchos

Al caer en lunes, el 8 de septiembre permitirá a los residentes de Asturias, Extremadura y Gran Canaria disfrutar de un puente de tres días, desde el sábado 6 hasta el lunes 8.

Este descanso inesperado ofrece una oportunidad para desconectar antes de que el ritmo del mes se acelere.

Covadonga, Asturias Pixabay

Aprovecha el puente

Este festivo ofrece una excelente oportunidad para disfrutar de un puente largo. Los residentes de Asturias, Extremadura y Gran Canaria pueden aprovechar este día para descansar, participar en las celebraciones locales o realizar una escapada corta.

Además, al coincidir en lunes, se facilita la planificación de actividades sin interferir con el fin de semana.

Para más información sobre el calendario laboral y los festivos en 2025, puedes consultar el Boletín Oficial del Estado o los sitios web oficiales de las comunidades autónomas mencionadas.