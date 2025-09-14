Muere Miguel Carrero, expresidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN)

La Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha comunicado el fallecimiento de su expresidente Miguel José Carrero López a los 84 años.

Traumatólogo de profesión, fue jefe de Sección del Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Complejo Hospitalario Juan Canalejo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Coruña y presidente de Previsión Sanitaria Nacional entre los años 1998 y 2024.

El Consejo de Administración, el equipo directivo y la familia de PSN en su conjunto ha lamentado "tan importante pérdida" y se ha sumado al dolor de familiares y amigos.

Nacido en Santiago de Compostela en 1941, Carrero fue una figura destacada en los ámbitos médico y asegurador, con una sólida trayectoria tanto en el ejercicio clínico como en la gestión institucional.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, combinó su vocación sanitaria con un firme compromiso con las organizaciones profesionales.