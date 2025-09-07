Mercadona lo sabe: hacía falta una pasta así de ligera y apta para todos

Mercadona, siempre al tanto de las necesidades de sus clientes, ha vuelto a innovar en sus lineales con el lanzamiento de unos gnocchi tricolor y completamente libres de gluten, una novedad que ya se encuentra en la sección de refrigerados de todos sus establecimientos. Esta propuesta culinaria nace para ofrecer una solución práctica y, sobre todo, deliciosa a aquellas personas que necesitan adaptar su dieta por intolerancia al gluten, sin tener que renunciar al placer de una buena pasta fresca.

La base de estos gnocchi está compuesta mayoritariamente por puré de patata, lo que los diferencia de las versiones tradicionales elaboradas con harina de trigo y los convierte en una opción ideal para personas celíacas. Su formulación ha sido, además, respaldada por diversos profesionales de la nutrición, lo que otorga un valor añadido relevante a la oferta del supermercado valenciano. La patata no solo garantiza la ausencia de gluten, sino que también aporta una textura particularmente tierna y un sabor suave, perfectos para combinar con gran variedad de salsas.

Por otro lado, su apariencia no pasa desapercibida. Estos gnocchi se presentan con los colores distintivos de la bandera italiana (verde, blanco y rojo), un rasgo que va más allá de lo estético. La vibrante coloración procede de extractos vegetales completamente naturales (espinaca, acelga o tomate), ingredientes que no solo embellecen el plato, sino que suman un punto de frescura. Un esmero que subraya la dedicación de la marca a la calidad.

La comodidad y el precio claves en la nueva apuesta de Mercadona

En este sentido, la versatilidad y la facilidad de preparación son dos de las principales bazas de este innovador producto. Los gnocchi se comercializan en cómodas bandejas de 400 gramos, inteligentemente divididas en dos porciones individuales de 200 gramos, lo que facilita enormemente su consumo tanto para una persona como para dos. Esta presentación práctica resalta la filosofía de Mercadona de hacer la vida más fácil a sus compradores, que destacaba la acogida del producto.

Además, su cocinado es sorprendentemente rápido y sencillo. Pueden estar listos en tan solo ocho minutos si se preparan en una freidora de aire a 180 grados, o bien en apenas un minuto si se opta por hervirlos en agua. Esta rapidez los convierte en una elección insuperable para quienes buscan una comida nutritiva sin invertir mucho tiempo en la cocina, ideal para el día a día ajetreado de muchas familias.

Finalmente, todo ello se ofrece con un precio de 1,75 euros por bandeja, lo que reafirma la apuesta de la cadena valenciana por combinar la accesibilidad económica con una calidad de producto notable. Mercadona sigue así consolidando su posición como referente en la distribución, siempre con el foco puesto en las demandas de sus clientes y la innovación en su catálogo.