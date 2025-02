Un francés aclara por qué sus compatriotas tratan tan mal a los españoles: "Es nuestra forma de ser"

El conflicto hispano-francés encuentra su origen siglos atrás, aunque es difícil discernir un punto de arranque a esta eterna contienda que se ha heredado de generación en generación. No solo se remite al espectro político, que también, sino que involucra a todas las facetas de la vida. Desde el aspecto más mundano hasta el ámbito más irracional. Aunque esta confrontación no se concibe como una guerra de estado pues, en realidad, nunca va más allá del chascarrillo. Aunque no lo parezca en un primer momento, los franceses y los españoles compartimos muchas tradiciones que llegan hasta nuestros días.

La herencia peninsular ha calado en el núcleo de nuestras costumbres y estas se han desarrollado en las dos zonas de formas distintas. no hay que olvidar que, durante unos años, la mayoría de lo que hoy conocemos como España cayó en manos de los franceses durante un tiempo determinado. De esta manera, la huella del país galo se ve reflejada en el arte, la cultura, la gastronomía o la sociedad, entre otros apartados. Por tanto, este enfrentamiento se ha ido relegando hasta un campo humorístico en el que pervive en la anécdota más que en la realidad.

El deporte, el entretenimiento y el debate público no han dejado caer en el olvido esta competencia que hoy en día trasciende hasta la infinitud. Es así como nuestro imaginario popular se ha nutrido de esta idea para aportar más leña a la hoguera. La enemistad entre Francia y España, o mejor dicho, entre franceses y españoles sigue vigente en nuestra concepción antagonista. En redes sociales esta polémica es un tema candente que sale a la luz siempre que se encuentra la posibilidad. No es para menos pues estas nuevas formas de debate han sustituido a las tradicionales. De esta manera encontramos el video que hoy nos concierne.

El motivo por el que los franceses tratan mal a los españoles

Por norma general, si algo nos diferencia de los franceses es el temperamento y el trato de nuestras relaciones interpersonales. El influencer francés @elgabache, que acumula miles de visitas en sus redes sociales, aclaro en una de sus últimas publicaciones el por qué los franceses se comportan de una manera tan arisca con los españoles. La realidad es que no es ningún secreto el trato de los franceses con los extranjeros pero en muchas ocasiones, por proximidad y por la candente rivalidad histórica, con los españoles la actitud se lleva al extremo. "La verdad es que tratamos igual de mal a todo el mundo, incluso entre nosotros" aclara el francoparlante

"No es odio es que somos un país bastante individualista" confirma. Este tipo de choques culturales son frecuente son países occidentales, ya que, su forma y estilo de vida es totalmente contrapuesto al nuestro. por eso sorprende tanto que, teniendo ritmos vitales parecidos, el comportamiento diste tanto entre estos dos países que, a fin de cuentas comparten muchas herencias. "En España la gente confía rápido, aquí el respeto y la confianza hay que ganárselo" añade realizando un análisis en perspectiva de la situación. Concluye al asegurar que no se trata de "mala educación" sino de "su forma de ser".

Costumbres francesas más extrañas

Al igual que en otros países europeos, el hielo está vetado de las bebidas, incluso en verano. Y es que parece ser que esta reacción para combatir el calor es nativa de nuestro país, porque somos los que la abrazamos siempre que asoman las altas temperaturas. A la hora de comer, evitan los aperitivos previos a la comida, un acto que cuenta con la legítima marca España. Además, esta de muy mal ver el comer mientras se camina. Las propinas suelen estar incluidas en la cuenta, como en otros países y corresponden una décima parte de la suma total, aunque esto puede variar. En términos de ocio nocturno, la propuesta cultural es muy amplia a diferencia de en España.