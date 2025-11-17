La Fundación FERO entrega 380.000 euros en becas para investigar el cáncer

El número de cánceres diagnosticados en España durante este año alcanzará los 296.103 casos, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a 2024 con 286.664 casos, y se estima que en nuestro país, en 2050, la incidencia supere los 350.000 casos, según el informe «Las cifras del cáncer en España 2025», elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan). Ante este preocupante contexto, la investigación en el área oncológica cobra una relevancia primordial. El descubrimiento de nuevos mecanismos y terapias es clave para luchar contra esta lacra.

Por este motivo, iniciativas como la de la Fundación FERO cobran hoy más importancia que nunca. Ayer, otorgó el II Premio ADN y entregó dos becas que impulsan la investigación oncológica, reafirmando su compromiso con la investigación traslacional contra el cáncer. En esta edición, se concedieron 380.000 euros para apoyar dos proyectos punteros que abordan retos clave de la oncología actual: la inmunoterapia de precisión y el tratamiento del cáncer pediátrico.

La gala de entrega, que se celebró esta noche en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, fue conducida por Mercedes Martín y presidida por Silvia Garriga, y reunió a más de 250 asistentes del ámbito científico, sanitario y social. Silvia Garriga, presidenta de la Fundación FERO, aseguró que «esta gala es posible gracias a la generosidad de quienes creen en la investigación como motor de cambio. Hoy, más que nunca, necesitamos sumar esfuerzos para que el talento científico tenga las oportunidades que merece».

Durante la velada también se hizo entrega del II Premio ADN al doctor Carlos López-Otín, en un encuentro que, más allá del reconocimiento, fue una celebración de la ciencia, el compromiso y la esperanza. Y es que, el Premio ADN FERO nace para distinguir el liderazgo en la investigación oncológica y reconocer a aquellas personalidades científicas que han demostrado un compromiso excepcional y una dedicación continua en el campo de la mentoría en este ámbito, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de jóvenes investigadores.

Susanna Griso, José Creuheras y Columna Martí en la Gala benéfica Fero @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Toda la recaudación obtenida durante la cena benéfica se destinará al Proyecto Preciso, liderado por el médico Santiago Ponce en el Hospital 12 de Octubre, que ofrece cada año a más de 1.000 pacientes un diagnóstico preciso y acceso a terapias innovadoras.

Por su parte, el doctor Jaume Mora, del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu, fue galardonado con la IV Beca FERO doctor Baselga, dotada con 300.000 euros para un proyecto de tres años, por su investigación Exploiting Cell State Vulnerabilities to Target Pediatric Cancers. El proyecto busca identificar y atacar las vulnerabilidades moleculares específicas de los estados celulares en tumores pediátricos, con el objetivo de diseñar terapias más eficaces y menos tóxicas para los niños con cáncer.

Terapias más eficaces

El otro galardón fue para el doctor Miguel Fernández de Sanmamed, investigador del CIMA y la Clínica Universidad de Navarra, que recibió la XXXI Beca FERO para jóvenes investigadores, por su trabajo NEO-nano IMpact: NEOadjuvant intratumoral NANO-particles based IMmunotherapy to Promote anticancer therapy.

La beca, dotada con 80.000 euros, financiada por la Fundación ACS, se empleó para desarrollar una nueva estrategia de inmunoterapia intratumoral basada en nanopartículas, orientada a potenciar la eficacia de los tratamientos neoadyuvantes en pacientes con cáncer de pulmón. El doctor Miguel Fernández de Sanmamed además, es uno de los científicos más citados del mundo, según la lista «Highly Cited Researchers» publicada el pasado miércoles.

«La extraordinaria respuesta a nuestra convocatoria, con más de 50 propuestas recibidas, refleja el compromiso y la vitalidad del ecosistema investigador en cáncer en España. Desde FERO, nos sentimos profundamente orgullosos de poder impulsar el talento científico que marcará la diferencia en la vida de miles de personas», concluyó Rubén Ventura, director de la Fundación FERO, la cual ya consolida más de 24 años de trayectoria, en los que ha financiado centenares de proyectos y equipos de investigación de referencia en toda España.

En concreto, para esta edición se han recibido y evaluado 57 proyectos de investigación que se han presentado a esta nueva convocatoria de becas, de los cuales 37 se han presentado para la Beca FERO y 20 para la Beca FERO doctor Baselga. Con todos los proyectos becados, se ha buscado promover el desarrollo de investigación oncológica traslacional.

A cargo de esta selección de proyectos se encuentra el jurado de las Convocatorias FERO, un grupo de más de 20 investigadores independientes de referencia en el ámbito de la oncología en toda España.

Avances científicos

La Fundación FERO, dedicada desde sus orígenes a impulsar la investigación en cáncer, fue fundada en 2001 por el doctor Josep Baselga y apuesta por un modelo basado en la transmisión de los resultados de la investigación básica a la clínica, lo que permite que los pacientes se beneficien de manera más rápida de los avances científicos contra el cáncer.

La Fundación, además, es impulsora del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), una institución de referencia a escala internacional en el campo de la oncología, y mantiene acuerdos institucionales con otros centros de referencia, como el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital 12 de Octubre de Madrid y el Hospital Clínic de Barcelona.

Además, desde hace diecisiete años otorga las Becas FERO, con la finalidad de impulsar las carreras de jóvenes investigadores, y colabora a día de hoy con veintinueve centros de investigación de toda España.