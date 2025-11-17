Un recepcionista de hotel: "Estas son las peticiones más raras que he recibido de clientes"

El mostrador de un hotel lo aguanta todo: quejas, prisas, dudas de última hora y también ocurrencias que rozan lo imposible. Eso es, al menos, lo que vive a diario el recepcionista y creador de contenido conocido en TikTok como @parodyhotel, que ha decidido contar en redes algunas de las solicitudes más insólitas que ha recibido de clientes en su establecimiento.

Entre todas las anécdotas, hay una que se repite tanto que ya se ha convertido en un clásico: los huéspedes que exigen medir la habitación. Según cuenta el recepcionista, no son pocos los clientes que piden una cinta métrica para comprobar si los metros cuadrados que figuran en la web coinciden exactamente con la realidad.

El hotelero lo narra con ironía y asegura que, para algunos, un solo centímetro de diferencia es motivo suficiente para montar un drama. Cuando el tamaño no convence, algunos huéspedes pasan al siguiente nivel: la caza de la habitación que sale en las fotos promocionales. Otra de las peticiones que relata el recepcionista es la de aquellos clientes que piden ir habitación por habitación para encontrar exactamente la que aparece en la web del hotel.

La desconfianza hacia las imágenes profesionales es otra constante. El creador explica que en muchas ocasiones reciben correos o mensajes en los que los clientes piden fotografías adicionales de la habitación, pero con una condición muy concreta: que estén hechas con el móvil del recepcionista o del personal del hotel.

El objetivo es asegurarse de que las habitaciones no están maquilladas con gran angular, filtros o retoques de edición. El propio trabajador reconoce que existen hoteles que abusan del conocido efecto ojo de pez, con el que una habitación normal puede parecer una suite.

A ese listado de rarezas se suma otra petición que, según cuenta, es mucho más habitual de lo que parece: huéspedes que, incluso en pleno invierno, piden que se ponga el aire acondicionado a 16 grados mientras solicitan dos mantas o un nórdico extra.

Otro clásico de la recepción son las consultas sobre el gimnasio. No basta con saber si el hotel tiene o no sala de fitness; hay clientes que, nada más hacer la reserva, llaman para pedir un listado pormenorizado de todas las máquinas, pesas y accesorios disponibles. Según relata @parodyhotel, algunos se molestan al descubrir que el gimnasio del hotel no está a la altura del centro deportivo al que acuden habitualmente.