Gisèle Pelicot, a un condenado por violarla: "¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!"

Tercera jornada del juicio

Nimes (France), 08/10/2025.- Gisele Pelicot (C) arrives at the Gard Criminal Court, in Nimes, France, 08 October 2025. An appeal trial involving one of the defendants sentenced in the mass rapes committed against her will be heard by the court from 06 through 09 October. (Francia) EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo
Gisele Pelicot mass rape case back in court for defendant's appealGuillaume HorcajueloAgencia EFE
Gisèle Pelicot se dirigió este miércoles por primera vez a Husamettin D., de 44 años de edad, el único de los condenados por violarla que ha recurrido la sentencia, y fue muy tajante: "¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!", le espetó mirándole directamente a la cara.

Lo dijo ante el Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, en la tercera jornada de un juicio que cuenta con un solo acusado, el único de los 51 hombres que ya fueron condenados en diciembre por agresión sexual y violación bajo sumisión química que presentó recurso.

