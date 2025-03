El Gobierno aprobará la ley de prevención al consumo de alcohol de espaldas al 16% del PIB y a 3 millones de empleos

El Consejo de Ministros aprobará esta semana el anteproyecto de ley de prevención de consumo de alcohol a menores a iniciativa del Ministerio de Sanidad. El Gobierno espera conseguir un "apoyo transversal", según afirmó en el Congreso Joan Ramon Villalbí, delegado para el Plan Nacional sobre Drogas.

Sin embargo, este "apoyo transversal" no contará con la presencia de los sectores afectados.Ni la patronal de hostelería, ni las diferentes asociaciones sectoriales – cerveceros, vino y destilados– han podido presentar sus opiniones al Ministerio de Sanidad, y ni siquiera han sido informados del contenido del anteproyecto.

"Tienen a gala no reunirse con nosotros y, a día de hoy, no conocemos cual es el texto que se aprobará. Hemos accedido a algunos borradores sin saber si son los definitivos", dicen fuentes empresariales que no ocultan su malestar y su perplejidad. "Estamos a favor de tomar medidas para proteger a los menores, pero medidas efectivas, y queremos que se nos tenga en cuenta. No así, porque son medidas sin garantía de efectividad".

En las diferentes organizaciones patronales sí que reconocen que "hemos mantenido reuniones y conversaciones con los ministerios de Agricultura e Industria", ambos socialistas, dónde han trasladado sus propuestas de modificación de la nueva ley.

El texto legislativo será presentado por la ministra Mónica García en base "a los mandatos contenidos en el artículo 39 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil», que regulan la protección jurídica de menores, según se recoge en la exposición de motivos.

Las alarmas en el sector saltan en la primera definición importante. ¿Qué es una bebida alcohólica? Según el borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es "aquella bebida que contenga alcohol en más del 0,5% de su volumen, cualquiera que sea su forma de presentación".

La cerveza sin alcohol será una bebida alcohólica

Actualmente la legislación europea y española define como bebida alcohólica "aquella cuyo grado alcohólico volumétrico adquirido no sea superior a 1,2%". De hecho, según el nuevo redactado, hasta la cerveza sin alcohol sería una bebida alcohólica porque, según se recoge en el Real Decreto 678/2016, es la "cerveza cuya graduación sea menor al 1%". Siete comunidades con legislación propia consideran bebida alcohólica las que superan el 1% y, Galicia, el 1,2%.

La patronal del sector de la hostelería está muy preocupada por aspectos que se incluyen en la ley, porque implican una inversión en el sector que puede superar los 600 millones de euros.

La "Ley García" quiere prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas –incluyendo el nombre comercial, símbolos o marcas– en la vía pública "en un perímetro que diste 200 metros lineales de los accesos a zonas frecuentadas por personas menores de edad tales como centros de educación primaria, secundaria obligatoria, formación profesional, de enseñanzas especiales y bachillerato, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil".

Medidas ineficaces

En España hay más de 184.000 bares o restaurantes que en sus terrazas utilizan mesas, sillas y toldos facilitados por empresas, y que se renuevan periódicamente. Esta es una práctica habitual de las compañías cerveceras, que facilitan a miles de bares estos equipamientos que evitan una inversión por parte de sus propietarios. "Ahora, los miles que están al lado de un colegio, un podólogo o una farmacia tendrán que rascarse el bolsillo y no lo harán cada año porque el coste es elevado", afirman fuentes del sector.

Las mismas que consideran que "se trata de una medida que nada aporta al fin perseguido en el texto, que no es otro que el de erradicar el consumo de bebidas alcohólicas en menores" y se basan en las experiencias de otros países "que han introducido regulaciones restrictivas de publicidad exterior y no han obtenido resultados positivos, por lo que el retorno de este tipo de políticas es nulo". De hecho, varios gobiernos –Escocia, Lituania, países escandinavos– realizaron esta evaluación y el resultado es que "aumentó el volumen de comercialización del producto".

No incita al consumo

Además, los sectores industriales afirman que la publicidad actual no incita al consumo porque se limita al nombre comercial o a símbolos. Además, la eliminación de este tipo de publicidad favorecería, a juicio de los sectores, las marcas blancas "que no aportan valor añadido a la economía del país".

Con la incógnita de cómo quedará regulada la publicidad de la cerveza sin alcohol, en el sector sorprende el actual redactado del anteproyecto "que pondrá en pie de guerra a los ayuntamientos y a numerosas entidades sociales porque cientos de fiestas mayores y eventos deportivos son realidad por nuestra implicación. Con el redactado que conocemos, esto desaparecerá".

Asimismo, el sector cervecero y del vino recuerdan que "nuestro código de conducta ya prohíbe la publicidad a menores, y nuestros mensajes no inducen a error".

Por eso sorprende que la ley de Sanidad prohíba "utilizar términos equívocos o ambiguos que puedan confundir fácilmente a las personas menores de edad como consumo responsable o moderado". "Lo cierto es que no se entiende que eliminen las recomendaciones de consumo responsable y moderado porque es lo que marca la Ley General de Comunicación Audiovisual». La citada ley prohíbe la publicidad "que no incluya un mensaje de consumo moderado o de bajo riesgo".

La hostelería en España representa el 6,8% del PIB y los sectores industriales tienen una aportación a la riqueza del país superior al 3%, con una incidencia directa en el turismo que, en 2024, representó el 13,1% del PIB.

El empleo generado en la hostelería y en la industria supera con creces los 3 millones de personas. Por estos motivos, las fuentes empresariales consultadas confían en que el anteproyecto se vea modificado en el trámite parlamentario y destacan una cuestión no menor "el riesgo en los jóvenes está en el botellón y en bebidas dulces que nada tienen que ver con la cerveza o el vino. De esto en el anteproyecto no hay ni una palabra".

También confían en los partidos que tienen implantación territorial y en el PSOE "al menos ellos nos han escuchado. El ministerio ni nos ha recibido". Una estrategia que sorprende poco viniendo de Mónica García, que también la ha usado con el sector del tabaco. La ministra aplica a estas industrias la ley del silencio y la superioridad moral de quien se cree en posesión de la verdad.