El Gobierno promete a los sindicatos que la nueva licitación para Muface será "más atractiva" para las aseguradoras

La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y la Dirección General de Muface han trasladado hoy a los sindicatos que se va a empezar a trabajar "de inmediato" en una nueva licitación para la atención sanitaria de los mutualistas "más atractiva" para las aseguradoras que la que ha quedado desierta.

Asi o ha trasladado a los medios la responsable de UGT Servicios Públicos en Muface, Maribel Loranca, que ha asegurado que tanto desde el Gobierno como desde Muface se les ha trasladado un "mensaje de tranquilidad", pues, pese a quedar desierta la licitación y tener que convocar otra, la Ley de Contratos Públicos garantiza la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones" que las actuales.

Tanto UGT como CC OO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigen al Gobierno que los mutualistas de Muface deben tener "la mejor prestación sanitaria posible". "Por lo tanto, apelamos tanto a un esfuerzo del Gobierno como también a la responsabilidad social de las compañías aseguradoras sanitarias", ha destaco Loranca, según rercoge Ep.

Aún asi, la representante de UGT ha advertido que estarán "vigilantes" a esa nueva licitación, de la que el Gobierno y Muface no han proporcionado fechas, aunque sí han trasladado a los sindicatos que "se va a empezar a trabajar inmediatamente" en ella.

"La cobertura del actual concierto es absolutamente taxativa: hasta 31 de enero de 2025, pero tanto la secretaria de Función Pública como la propia directora general de Muface insisten en que el Gobierno, en virtud de la Ley de Contratos Públicos, tiene los mecanismos para prorrogar esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto", ha apuntado.

CSIF se movilizará este lunes

Desde CSIF han asegurado que las explicaciones dadas este jueves por Muface y el Gobierno en la reunión han sido "insuficientes" y que sus actuaciones han puesto en peligro la "viabilidad de esta mutualidad", por lo que el sindicato mantiene su campaña de movilizaciones, que se iniciará este lunes 11 de noviembre, para defender la continuidad de este modelo sanitario.

"Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición", han recalcado.

Asimismo, el sindicato iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para llevar sus reivindicaciones al Parlamento y campañas de información para los empleados públicos. "CSIF no va a permitir que este Gobierno deje morir a Muface por inanición", han concluido.

"Chantaje a las aseguradoras"

Por su parte, CC OO ha criticado en un comunicado que las organizaciones sindicales hayan sido convocadas a una reunión para ser "meras espectadoras" y no para abordar el futuro de Muface, por lo que ha amenazado con movilizaciones a nivel estatal si no se da una respuesta "clara" y no hay un "compromiso" por parte de la entidad mutualista de garantizar el servicio sanitario a todos los mutualistas.

El sindicato ha reivindicado la necesidad de abordar de manera "exclusiva" el futuro de la entidad y garantizar el servicio sanitario, al tiempo que ha exigido conocer la situación real sobre la nueva licitación, con sus plazos, así como tener unas directrices claras para que, a partir de enero 2025, las personas mutualistas no tengan ningún impedimento para su atención sanitaria.

En esta línea, CC OO ha pedido un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas, para evitar a futuro "el chantaje que están realizando las aseguradoras".