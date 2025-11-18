Golpe al Cártel de Jalisco en España: desmantelada su ‘"oficina" y detenidas 20 personas, entre ellas miembros de la Camorra

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la DEA estadounidense y autoridades de Países Bajos, han desmantelado "la oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España. La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se ha saldado con la detención de 20 personas, 15 de ellas ya en prisión, incluyendo a algunos objetivos prioritarios de la DEA y miembros de la Camorra italiana.

Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, la investigación comenzó tras detectar la introducción de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. Una vez en España, la droga se almacenaba en fincas de la sierra de Madrid y Ávila, que ofrecían privacidad y seguridad, antes de ser distribuida a nivel nacional y enviada a otros países europeos.

El núcleo de distribución en España estaba coordinado desde una finca en La Adrada (Ávila), con ramificaciones en Bilbao y Valencia, utilizando vehículos con compartimentos ocultos para trasladar la droga. Para el tráfico internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo), desde donde se enviaba la mercancía a Italia, colaborando con un capo del clan Amato-Pagano de la Camorra napolitana.

El entramado contaba con el apoyo de un empresario español, que gestionaba la logística y el blanqueo de capitales a través de varias sociedades mercantiles, facilitando la introducción de las ganancias ilícitas en el flujo económico legal. La operación se ejecutó en dos fases, centradas primero en las detenciones del núcleo de operaciones y luego en los puntos clave de distribución en Valencia y País Vasco.

Bautizada como operación Oyamel, los agentes se han incautado de 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata. Además, se interceptó un cargamento de droga procedente de Costa Rica oculto en un contenedor de maquinaria industrial.