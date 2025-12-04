Un gran operativo desaloja un antiguo instituto okupado en San Sebastián

El desalojo del antiguo instituto okupado en el barrio donostiarra de Martutene en el que, según algunos colectivos sociales, residían 111 personas, ha comenzado este jueves en medio de un enorme despliegue policial que ha rodeado completamente el edificio que estaba ya prácticamente vacío.

Una veintena de vehículos de la Ertzaintza, la Guardia Urbana y la Policía Nacional, así como una ambulancia, se encontraban a primera hora de la mañana en los alrededores de este inmueble de 7.000 metros cuadrados, que ha sido sobrevolado también por un dron.

Este dispositivo policial estaba preparado para un gran desalojo, aunque cuando ha comenzado el operativo pasadas las 9:05 horas, entre fuertes medidas de seguridad, el edificio se encontraba prácticamente vacío ya que 48 de sus moradores están acogidos desde ayer en el albergue La Sirena de San Sebastián.

La Ertzaintza ha acordonado el acceso principal del inmueble del que han salido voluntariamente media docena de personas mientras que ha obligado a alejarse a los representantes de colectivos sociales que han pasado la noche en el antiguo instituto.

El Departamento vasco de Seguridad, por su parte, ha precisado que en total han sido localizadas en el lugar una decena de personas que o bien han salido voluntariamente o bien han abandonado el viejo colegio ante la presencia policial sin que se haya producido ningún tipo de incidente.

En el lugar, tres de estas personas han sido evacuadas en una furgoneta de la Policía Nacional, competente en materia de extranjería.

Desalojo del antiguo colegio okupado del barrio de Martutene en San Sebastián Juan Herrero Agencia EFE

El transito de personas que abandonaba el antiguo edificio de Los Agustinos ha sido constante desde la tarde de ayer y durante toda la noche, han explicado a los periodistas representantes de Donostia Harrera Sarea y Kaleko Afari Solidarioak.

En total, son 48 las personas que desde ayer, miércoles, están en el albergue La Sirena de San Sebastián, han confirmado a EFE fuentes municipales, que han indicado que hay otras 10 que tienen permiso para acudir pero que, de momento, no se han personado en el equipamiento.

Han precisado además que en estos momentos se trabaja con el Gobierno Vasco para dar formación a estas personas con el fin de que puedan iniciar un itinerario de inclusión social y laboral, como anunció el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti.

Insausti dijo el pasado martes que el Ayuntamiento trabajaba ya de manera "individualizada" con los okupas del edificio con el objetivo de que todos los que quisieran iniciar este camino de inclusión estuvieran fuera del inmueble para el día del desalojo como así ha ocurrido en la mayoría de los casos.

Sin embargo, las representantes de los colectivos sociales han tachado de "insuficientes" las plazas habilitadas y han asegurado que "mucha gente" se ha quedado fuera sin una alternativa habitacional en una jornada marcada por el frío y la lluvia.

Han puesto de relieve que todas las personas obligadas a marcharse están "fatal" ya que algunas vivían desde hace dos años en este inmueble, en el que las condiciones son insalubres, pero al menos tenían un techo bajo el que estar.

Agrupaciones sociales como Kaleko Afari Solidarioak, Kontseilu Sozialista y Donostiako Harrera Sarea han convocado una concentración en contra de este desalojo esta tarde, a las 19.00 horas, ante el Palacio de Justicia de San Sebastián.