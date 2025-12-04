La profesión médica rechaza la propuesta de Sanidad y confirma la huelga nacional de 4 días de la próxima semana

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) mantiene la convocatoria de huelga prevista para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre tras rechazar por unanimidad la oferta final remitida por el Ministerio de Sanidad para modificar el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. Según la organización, la propuesta es insuficiente y no responde a las principales reivindicaciones del colectivo médico.

CESM subraya que continúa siendo imprescindible contar con un ámbito de negociación diferenciado y con interlocutores específicos ante la Administración. Aunque el Ministerio plantea la creación de mesas técnicas exclusivas y un capítulo diferenciado para abordar cuestiones laborales del personal facultativo, el sindicato considera que estas medidas carecen de eficacia mientras la composición de dichas mesas se mantenga igual que en la sectorial, donde —denuncian—"controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo".

Otro punto de fricción es la negativa del Ministerio a establecer una diferenciación entre los titulados MECES III, como los médicos —que completan 360 créditos de formación—, y los titulados MECES II, con 240 créditos. CESM reclama una modificación del EBEP que permita crear el grupo A1+, con el correspondiente impacto retributivo, para reconocer el nivel competencial y de responsabilidad del colectivo.

El sindicato critica también que Sanidad no contemple las guardias médicas como actividad extraordinaria, lo que impediría asegurar una remuneración superior a la de la hora ordinaria y su cómputo como tiempo trabajado a efectos de jubilación. Tampoco se establece un calendario claro que garantice la voluntariedad de estas guardias, aspecto que la organización considera esencial ante las actuales condiciones laborales y retributivas. CESM denuncia, además, que la Administración continúa utilizando este sistema para suplir plantillas insuficientes, lo que puede derivar en jornadas superiores a las 45 horas semanales amparándose en el “comodín de las necesidades del servicio”.

Respecto a la movilidad forzosa, aunque la propuesta del Ministerio incluye ciertos límites, el sindicato denuncia que la permanencia del mismo criterio de “necesidades del servicio” sigue abriendo la puerta a condiciones laborales injustas y discriminatorias.

Por último, CESM rechaza el régimen de incompatibilidades planteado por considerarlo discriminatorio, así como las diferencias retributivas para profesionales que realizan el mismo trabajo. También se posiciona en contra de exigir exclusividad a los mandos intermedios. En un contexto marcado por la fuga de médicos, advierte el sindicato, estas medidas solo profundizan las dificultades para atraer y retener talento en el sistema sanitario.