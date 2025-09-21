Un guardia civil español sorprendido en la frontera de Melilla con 30 kilos de hachís

Las autoridades marroquíes detuvieron en el paso fronterizo de Beni Ansar, que conecta la ciudad de Nador (noreste) con la española de Melilla, a un agente de la Guardia Civil española cuando intentaba introducir en España unos 30 kilos de hachís.

Fuentes oficiales marroquíes informaron este domingo a EFE de que el sospechoso fue sorprendido este sábado con la droga oculta en un vehículo particular con matrícula española.

Según las mismas fuentes, el agente se encontraba de vacaciones en Marruecos y se disponía a cruzar hacia Melilla por ese paso fronterizo.

La Fiscalía de Nador ordenó abrir una investigación judicial para esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos con una red de tráfico internacional de drogas.