La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un hombre en Azuaga (Badajoz)

Un hombre ha resultado herido durante la madrugada de este miércoles en la localidad pacense de Azuaga con lesiones en la zona del cuello, supuestamente provocadas por un objeto punzante o un arma blanca, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El aviso llegó a través del 112 de Extremadura, que informó a los agentes de la presencia de una persona herida que tuvo que ser trasladada inicialmente al hospital de Zafra y, posteriormente, derivada al Hospital Universitario de Badajoz para continuar con la atención médica.

Por el momento, no se han practicado detenciones y la investigación se encuentra en curso para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, así como el lugar exacto donde se produjeron los hechos.