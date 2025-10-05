Un joven con cinco títulos universitarios renuncia a la vida de lujo y vive en la calle con 14 euros al mes

hao Dian, un joven de 32 años, ha desatado un profundo debate social al optar por una vida completamente distinta a la esperada para alguien con su impresionante trayectoria académica. Con dos licenciaturas y tres maestrías, ha decidido vivir como indigente en Dali, provincia de Yunnan, China.

Su decisión ha capturado la atención mediática, provocando una reflexión colectiva sobre los conceptos tradicionales de éxito y realización personal. Tras una brillante carrera internacional que lo llevó por Nueva York, París y Sídney, Zhao ha elegido un camino radicalmente diferente.

La génesis de su elección se remonta a una infancia marcada por la presión familiar. Unos padres estrictos que castigaban incluso su condición de zurdo moldearon una personalidad que buscaba constantemente la aprobación. La soledad experimentada como expatriado y su trabajo lavando platos en París le revelaron una perspectiva alternativa sobre la vida.

Su rutina actual es metódica y austera. Se levanta temprano, se ducha en hostales, se alimenta en bares vegetarianos gratuitos y viste ropa de segunda mano. “No le disgusta vivir así”, ha manifestado, generando reacciones polarizadas entre admiración y crítica.

La decisión de Zhao ha fragmentado sus relaciones familiares. Actualmente no mantiene contacto con sus padres, residentes en Nueva Zelanda, aunque conserva comunicación virtual con su hija de 10 años. Paralelamente, ha desarrollado iniciativas sociales: comparte consejos en video, organiza clubes de lectura y promueve proyectos educativos para niños.