La Guardia Civil rescata a una perra que había caido por un barranco de 50 metros

A media mañana de hoy, la Guardia Civil fue alertada por un particular en el que comunicaba que su perra se había caído a una sima de unos 50 metros de profundidad en la sierra del Aramo, término municipal de Pola de Lena y que no podia acceder a ella por la estrechez del pozo y el constante derrumbe de piedras, por lo que solicitaba la ayuda de la Guardia Civil para poder recuperar a su can.

A las 12:30 horas, agentes del GREIM de Mieres se personaron en la sima, que se encuentra en la zona conocida como Valle Lamará, próximo al pico Gamoniteiro (Lena) y procedieron a instalar un sistema de anclajes en la roca y cuerdas para el descenso a la sima, accediendo uno de los guardias a la misma; localizaron a la perra a unos 40 metros de profundidad. Presentaba un evidente estado de agotamiento y varios arañazos tras intentar trepar por algunas zonas de tierra. Mediante unos atalajes se recupera a la perra, de cuatro meses de edad hasta la boca de la sima, donde fue entregada a su propietario.