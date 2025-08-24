"Había entre 50 y 60 cadáveres": encuentran varias decenas de patos muertos mutilados en un pueblo de Francia

Un escalofriante hallazgo ha sacudido a la región de Altos de Francia, a las afueras de Péronne, Francia. Aproximadamente 60 cadáveres de patos salvajes mutilados han sido encontrados en un terreno municipal, generando una ola de repulsión entre autoridades y ciudadanos. El descubrimiento, calificado como una "masacre" por las autoridades locales, ha sido realizado por un residente que inmediatamente ha alertado al ayuntamiento sobre la macabra escena.

La primera teniente de alcalde, Marie-Ange Lecocq, ha confirmado los detalles del suceso. Según la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB), las aves presentaban heridas consistentes con disparos de caza, aunque no fueron desplumadas, sino que se les extrajeron específicamente las pechugas, en un acto catalogado como "inaceptable".

La ubicación del hallazgo añade un elemento de misterio al caso. La parcela se encuentra en un área residencial, frente a una vivienda, lo que ha generado perplejidad entre las autoridades municipales. ¿Cómo es posible que alguien se arriesgara a cometer tal acto en un lugar tan expuesto?

Hubert Séré, portavoz de la Federación Departamental de Cazadores del Somme, ha manifestado su profunda indignación. "Estamos atónitos", ha dicho, subrayando que ningún cazador responsable perpetraría semejante atrocidad. La federación ha condenado enérgicamente el acto, destacando que el número de aves abatidas supera con creces lo que un cazador típico podría abatir en un año.

El suceso podría influir en la regulación de la caza en Francia

La respuesta inmediata de las autoridades ha sido presentar una denuncia oficial para iniciar una investigación exhaustiva. Las cámaras de seguridad de la zona podrían proporcionar pistas cruciales para identificar a los responsables de este acto de crueldad animal. Este incidente no solo representa un delito contra la fauna silvestre, sino que también plantea serias interrogantes sobre la regulación de la caza en Francia. Las normas existentes prohíben estrictamente prácticas que impliquen el abuso y desperdicio de animales silvestres.

La comunidad local exige justicia y un esclarecimiento completo de los hechos. ¿Cómo se puede prevenir que este tipo de actos vuelvan a ocurrir? La respuesta parece estar en una combinación de educación, regulación más estricta y concienciación sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre. Asimismo, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore proporcionando cualquier información que pueda ayudar a esclarecer este terrible suceso.