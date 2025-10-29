Hachís de Marruecos camuflado en pimientos verdes: 22 toneladas incautadas y 20 deteniidos

La Policía Nacional ha logrado un importante golpe al narcotráfico al detener a veinte personas, desarticular dos organizaciones criminales e incautar 22 toneladas de hachís ocultas sentre pimientos verdes que viajaban en camiones frigoríficos procedentes de Marruecos que llegaban a España por el puerto de Algeciras.

La operación denominada Radnor, se completó en tres días el pasado 21 de octubre gracias a la colaboración con las autoridades policiales y judiciales de Marruecos.

La droga viajaba camuflada en dobles fondos en la parte trasera de los camiones, escondida tras cajas de pimientos verdes, con el fin de eludir controles policiales o aduaneros. Los vehículos fueron interceptados en Cádiz y Granada, en el momento en que la mercancía estaba a punto de ser distribuida.

Según la investigación, parte del hachís ya estaba empaquetado en pequeños envoltorios de colores llamativos, con el objetivo de atraer a un público joven como si se tratara de chocolatinas.