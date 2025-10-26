Muere una jubilada en Reino Unido tras ser acorralada y pisoteada por varias vacas cuando paseaba a su perro

Una mujer perdió la vida tras ser atacada y pisoteada por una manada de vacas mientras paseaba a su perro en una zona rural de Exmoor, en el condado inglés de Somerset. La víctima ha sido identificada como Rebecca Jane Hitchings, de 59 años, vecina de Woodcombe, cerca de Minehead. Según la investigación inicial, Hitchings fue hallada con heridas muy graves y trasladada en helicóptero al hospital Derriford, en Plymouth, donde los médicos no pudieron salvarla. El forense jefe de Devon, Plymouth y Torbay, Philip Spinney, señaló que la mujer falleció a causa de un traumatismo contundente que le provocó un shock hemorrágico.

El ataque ocurrió en una zona de pasto abierta en el parque nacional de Exmoor, muy frecuentada por senderistas y dueños de mascotas. Aunque no se ha confirmado cómo se desencadenó el suceso, los forenses creen que las vacas pudieron reaccionar de forma defensiva ante la presencia del perro, un comportamiento habitual cuando perciben una amenaza hacia sus crías.

Residentes de la zona han expresado su conmoción por la tragedia. Vecinos de Woodcombe, donde vivía la enfermera jubilada, la describieron como una mujer amable y activa, conocida por su amor a los animales y las caminatas por el campo. “Era muy cuidadosa y conocía bien los caminos de Exmoor”, comentó un amigo de la familia a medios locales.

Las autoridades de Somerset han recordado la importancia de mantener la distancia con el ganado cuando se transita por zonas rurales y de llevar a los perros con correa o soltarlos si las vacas se muestran agresivas, medida recomendada para evitar que los animales se sientan amenazados y arremetan contra las personas. Casos similares, aunque infrecuentes, se han registrado en la región en los últimos años, lo que ha llevado a reforzar las advertencias a excursionistas y paseantes.

La investigación, actualmente aplazada, será retomada por el forense de Somerset, quien determinará las causas finales de la muerte y emitirá recomendaciones para prevenir nuevos incidentes de este tipo. Mientras tanto, la comunidad de Minehead ha expresado su pesar y solidaridad con la familia de Hitchings, que ha pedido privacidad tras la pérdida.