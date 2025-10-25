Un hombre deberá indemnizar a su exmujer por el apodo con el que la tenía guardada en el móvil

La sentencia, emitida por el Tribunal de Casación de la ciudad de Uşak, en el oeste de Turquía, establece que el hombre deberá pagar una indemnización por daños materiales y morales. La controversia surgió durante los trámites de divorcio, cuando se reveló cómo el demandado tenía agendado el contacto de su entonces pareja.

El nombre en cuestión era "Tombek", un término turco que puede traducirse al español como "gordita". La mujer argumentó ante el tribunal que este apelativo era denigrante y despectivo, y que constituía una muestra más del maltrato psicológico que aseguraba haber sufrido durante su matrimonio.

Los magistrados consideraron probado que el uso de este apodo suponía un menoscabo a la dignidad de la exesposa. En su fallo, determinaron que el hombre era culpable y lo condenaron al pago de una compensación económica, aunque el monto exacto de la indemnización no ha sido hecho público por las autoridades.

La decisión judicial ha desatado una enorme polémica en las redes sociales y en la sociedad turca, donde muchos ciudadanos han cuestionado el precedente legal que establece el caso. Algunas voces, predominantemente masculinas, han expresado su desacuerdo, argumentando que el apodo podía haber sido usado con cariño y sin intención ofensiva, mientras que otros han apoyado la sentencia como un reconocimiento de las formas de violencia psicológica.