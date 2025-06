Huelga médica el 10 de octubre contra el Estatuto Marco de Mónica García

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han anunciado este martes una nueva jornada de huelga nacional para el día 10 de octubre en la que reclamarán al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco para la profesión médica, así como un marco de negociación propio.

"Nuestro objetivo es firme y claro, no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que no tengamos un Estatuto Marco propio y un marco de negociación propio. Esto va a ser un camino difícil, pero no vamos a cesar en nuestras acciones", ha señalado el presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Rafael Ojeda.

Asimismo, Ojeda ha comunicado que se llevarán a cabo más acciones, como otras jornadas de huelga posteriores si no hay respuesta por parte del Ministerio de Sanidad. "También habrá movilizaciones de los facultativos. Además de concentraciones frente al Ministerio de Sanidad con ocasión de las reuniones del comité de huelga. Van a venir compañeros para trasmitirle el apoyo de toda la profesión", ha agregado.

Por su parte, el secretario general del CESM, Víctor Pedrera, ha asegurado que no es "suficiente" el capítulo propio dentro del Estatuto Marco que ofrece Sanidad. "Agrupar todo en un capítulo propio no nos sirve, porque el hecho de solicitar un Estatuto Marco propio va en la capacidad de se ser interlocutores sin interferencias para defender nuestros derechos laborales", ha apuntado.

En este punto, Pedrera ha abogado por realizar cambios para conseguir un texto propio: "Cualquier anteproyecto de ley está sujeto a los cambios que el Gobierno considere. Existen ya estatutos propios como el del Ministerio de Justicia para jueces y fiscales. En el caso de la sanidad, el quehacer del colectivo médico difiere del resto", ha justificado.

Asimismo, Pedrera ha informado que llevarán a instancias europeas todos los artículos del nuevo Estatuto Marco que consideran que vulneran sus derechos. "Existen incompatibilidades en este anteproyecto en salud mental, laboral y conciliación", ha indicado. Tras ello, ha señalado que el objetivo de los sindicatos es mantener una nueva reunión "urgente" con Mónica García, para trasladarles el sentir de la profesión y les reiterarán sus propuestas.

"La fecha de la próxima reunión depende de cuando el Ministerio nos cite. Nos dijeron que nos convocarían cuando el borrador estuviera completo. Creemos que lo que van a incluir en el texto va a ser insuficiente", ha manifestado Pedrera.

En este punto, el secretario general del CESM ha manifestado que en España no faltan médicos. "España es el primer país del mundo en facultades de Medicina, es el país que más egresados produce. Es verdad que faltan médicos, pero para la sanidad pública", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que esto se podría solventar con "con un estatuto y un marco de trabajo propio, digno, que equipara al médico al resto de trabajadores".

Éxito de la huelga

Por otra parte, el presidente del CESM, Miguel Lázaro, ha destacado que la huelga del pasado viernes 13 de junio fue "todo un éxito". Del mismo modo, Pedrera ha coincidido en que la convocatoria fue "tremendamente satisfactoria".

"Ha habido un magnífico seguimiento en todo el territorio de los sindicatos de la CESM y SMA. Incluso en aquellas áreas o en los territorios de España donde los sindicatos locales no han secundado la huelga, pero sus compañeros lo han hecho de forma espontánea", ha subrayado Pedrera.

Así, el secretario general del CESM ha señalado que la huelga muestra al Ministerio la respuesta de "rechazo" al Estatuto Marco por parte del colectivo médico. Además, ha apuntado que "prácticamente el 100% del colectivo MIR" realizó huelga, mientras que el 90% de médicos especialistas también la secundaron.