El impacto del cuidado de mayores en los empleados: un desafío inaplazable

El envejecimiento de la población ha dejado de ser una cuestión de futuro para convertirse en una realidad con un impacto directo en el ámbito laboral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2030 habrá más personas mayores de 60 años que niños menores de 10. Esta transformación demográfica está generando una nueva presión sobre los empleados, quienes deben conciliar su jornada laboral con el cuidado de sus familiares mayores. Sin embargo, muchas empresas siguen sin adaptarse a este cambio, ignorando el impacto en la productividad y el bienestar de su talento.

El cuidado de mayores no es solo un asunto privado. Más del 40 por ciento de los trabajadores en España tiene responsabilidades de cuidado, lo que a menudo se traduce en estrés, agotamiento y una reducción en su rendimiento laboral. Según la National Alliance for Caregiving, el 60 por ciento de los empleados cuidadores ven afectado su trabajo.

A pesar de la creciente incidencia del problema, la mayoría de las empresas continúan sin implementar medidas de conciliación adecuadas. En contraste, países como Estados Unidos y Reino Unido han comenzado a introducir medidas que apoyan a los empleados con sus familiares mayores, mientras que en Europa algunas políticas garantizan permisos retribuidos. En España, sin embargo, la conciliación sigue centrada en la maternidad y deja fuera a quienes cuidan de personas mayores, un colectivo en aumento.

El sector empresarial no puede seguir ignorando este fenómeno. Implementar soluciones como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o los programas de asistencia al empleado no solo alivia la carga de los cuidadores, sino que también reduce el absentismo y mejora la retención del talento. No es un gasto, es una inversión. Las compañías que apuesten por medidas de conciliación eficaces estarán un paso por delante en la captación y fidelización del talento, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de profesionales cualificados.

El futuro del trabajo pasa por entender que el bienestar de los empleados es clave para la sostenibilidad de las empresas. No actuar ante la realidad del cuidado de mayores no solo es irresponsable desde el punto de vista social, sino que representa un error estratégico que las organizaciones no pueden permitirse.

María Leal Colino es CEO DE Plennio