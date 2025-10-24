El incómodo momento de una miss en un concurso internacional: pensó que había ganado, pero oyó mal

La final del certamen Miss Grand International 2025, celebrada en Bangkok, dejó una de las escenas más comentadas del concurso. Isamar Herrera, representante de Panamá, avanzó sonriente hacia el centro del escenario al pensar que su nombre había sido anunciado entre las finalistas, tras escuchar un estallido de aplausos y vítores del público. Sin embargo, la ovación correspondía a otra participante.

Momentos después, el presentador interrumpió la celebración para corregir el error: “Eh, perdón. Anuncié a Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en esta sala”, aclaró ante las cámaras. La candidata correcta era Cecilia Romero, representante de Paraguay, mientras Herrera regresó discretamente a su posición entre las concursantes. La confusión, registrada durante la retransmisión en directo, se hizo rápidamente viral.

Según medios como Daily Mail, el incidente fue consecuencia del fuerte ruido en el recinto y la tensión propia de la gala. La organización no emitió comunicado oficial sobre el error. El momento se difundió ampliamente en redes sociales, donde los seguidores de Herrera mostraron mensajes de apoyo. En Instagram, donde la panameña cuenta con más de 21.000 seguidores, se acumularon comentarios destacando su elegancia y desempeño durante el certamen. Una usuaria paraguaya escribió: “Fuiste una buena candidata, impecable cada vez que saliste, y merecías la clasificación. Estoy segura de que cosas mejores vendrán”.

Desde Nicaragua, otro comentario expresó comprensión por la incómoda situación: “Qué triste y humillante debió ser ese momento tan embarazoso para ti. Te mando un gran abrazo”. Los mensajes coincidieron en reconocer que el error fue un malentendido propio de eventos en directo y elogiaron la serenidad con que la candidata lo afrontó.

Herrera, de 31 años, estudia Publicidad, es empresaria y cantante y domina tres idiomas: español, inglés y hebreo intermedio. Sus seguidores destacaron que esas cualidades la posicionan para seguir representando a Panamá en futuros proyectos internacionales.

“Fue un error, y esto es una competencia”

Posteriormente, Herrera declaró ante los medios reunidos en Bangkok: “Estas cosas pasan. Fue un error y esto es una competencia”, dijo, subrayando la importancia de aceptar los resultados y felicitar a las finalistas. Su actitud profesional fue reconocida por la prensa y los organizadores, que resaltaron su deportividad tras el episodio.

El certamen concluyó con la coronación de Emma Tiglao, representante de Filipinas, como ganadora de Miss Grand International 2025, mientras que Cecilia Romero (Paraguay) fue una de las finalistas. El error de anuncio, sin embargo, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la edición, según destacó Daily Mail.

La organización no ha anunciado medidas a raíz del incidente, aunque el suceso evidenció la necesidad de mayor precisión y coordinación durante la fase final de los concursos transmitidos en directo.