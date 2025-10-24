Sufre un accidente durante un viaje y debe pagar más de 62.000 euros por su vuelo de vuelta

Lo que comenzó como un paseo en bicicleta terminó en una pesadilla para Tina B., de 57 años, quien emigró desde Kirchheim/Teck (Alemania) a Canavieiras, en la costa atlántica de Brasil. El 27 de mayo de 2006, sufrió un grave accidente de tráfico que le provocó múltiples fracturas: tibia, peroné, ambas rodillas, fémur y hombro.

Sin seguro de repatriación, Tina tuvo que organizar por su cuenta el regreso a Alemania. La empresa británica EMS Air Ambulance le ofreció un traslado médico por 42.450 euros, que su hijo pagó. Sin embargo, un día antes del vuelo, EMS exigió otros 20.000 euros por asistencia médica adicional, alegando que Lufthansa había solicitado una segunda escolta tras recibir nuevas radiografías.

En lugar de ser trasladada en avión desde Bahía, Tina fue llevada en ambulancia terrestre durante 28 horas hasta São Paulo, recorriendo 1.655 kilómetros en condiciones precarias. Según su testimonio, la tripulación no tenía formación médica y solo le administraron ibuprofeno comprado en la carretera.

Finalmente, Tina voló a Alemania, fue operada en Ulm y comenzó su recuperación. EMS justificó el cambio de condiciones y negó irregularidades, asegurando que los costes fueron negociados previamente y que la paciente pudo haber optado por otro proveedor.