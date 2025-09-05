Insólito hallazgo en EE UU: un hombre residía en el sótano de una casa sin permiso del dueño

Un individuo de 40 años ha sido arrestado después de ser encontrado viviendo de manera subrepticia en el crawl space de un complejo de condominios ubicado cerca de Happy Valley, en el condado de Clackamas, Oregón, EE UU. Las autoridades locales han intervenido tras recibir una denuncia sobre una situación sospechosa que ha revelado una ocupación no autorizada.

La investigación se ha originado por el testimonio de un vecino que habría observado comportamientos inusuales, específicamente un hombre desconocido estacionando su vehículo y dirigiéndose a la parte posterior del edificio. El testigo ha advertido una puerta de acceso abierta con iluminación interior, generando sospechas inmediatas.

Los agentes del sheriff han realizado una inspección exhaustiva del lugar, descubriendo un espacio completamente acondicionado para la vida clandestina. El sospechoso, identificado como Beniamin Bucur, había instalado una infraestructura completa que incluía una cama, múltiples dispositivos electrónicos y conexiones eléctricas improvisadas.

También se le acusa de posesión de drogas

Durante el registro, los oficiales encontraron evidencia de consumo de sustancias, específicamente una pipa con residuos de metanfetamina. Como resultado de estas circunstancias, Bucur fue arrestado y acusado formalmente de robo en primer grado y posesión ilícita de drogas.

Las autoridades del condado de Clackamas establecieron una fianza de 75.000 dólares para el detenido, subrayando la gravedad de las infracciones cometidas. El caso destaca importantes cuestiones sobre seguridad residencial y acceso no autorizado a propiedades privadas.

La investigación continúa abierta, con las autoridades locales recopilando información adicional y preparando los procedimientos legales correspondientes. El modus operandi deBucur ha revelado una planificación detallada para establecer un refugio temporal no autorizado, aprovechando la infraestructura existente del complejo de condominios sin el conocimiento de los propietarios.