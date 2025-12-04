Javier Morant, empresario de 21 años: “Ser jefe no es no trabajar, es hacerlo el que más”

Los jóvenes no lo tienen fácil. La combinación de empleo precario, salarios bajos y un coste de vida en constante aumento genera una situación comprometida para este colectivo. El mercado laboral ofrece contratos temporales y parciales que dificultan la estabilidad económica, mientras que el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, limita la independencia y retrasa proyectos vitales como formar un hogar o incluso poder acceder a estudios superiores.

Muchos jóvenes cursan esos estudios superiores, pero luego no logran un puesto acorde. Esto lleva a muchos a tomar la decisión de emigrar y buscar trabajo fuera de España para poder obtener unos mayores ingresos. Las vías de resiliencia para poder ganarse la vida no son sencillas, pero si variadas. Una, no demasiado habitual, es tomar la decisión de emprender. España no es un país excesivamente emprendedor, pero hay excepciones.

Algunos jóvenes que tienen ahorros o una ayuda detrás deciden arriesgar y crear una o varias empresas. Este es el caso de Javier Morant, que a sus 21 años cuenta con varios negocios que explica habitualmente en las redes sociales, donde comparte contenido de su día a día con regularidad llegando a sumar más de 168.000 seguidores en TikTok. En un vídeo en dicha red social explicó en qué consiste ser jefe y cómo se tiene que enfrentar a ciertas adversidades que surgen en el día a día de las empresas.

Así es ser jefe de una empresa

Este joven comienza su vídeo explicando su historia: "Hace un par de meses monté un negocio de hostelería con 21 años". En él muestra como es una pequeña cafetería en un edificio. Todo gira en torno a un día en el que le surge una situación inesperada: "Hoy tenía un problema porque la chica que estaba ahí todos los días no podía ir porque estaba enferma". Responde directamente con lo que hizo: "Me ha tocado a mí evidentemente como jefe dar ejemplo y hacerlo yo".

Mientras se le ve trabajando al igual que otro de sus empleados, deja una reflexión: "Ser un buen jefe no es limitarte a dar órdenes y a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro". Señala qué debe hacer un jefe para que sus empleados estén cómodos en su día a día: "Ser un buen jefe es ser un líder y hacer algo y que tus trabajadores o las personas que están contigo trabajando lo hagan detrás de ti. Ser un buen jefe evidentemente también es ofrecer flexibilidad si la persona que está todos los días está enferma".

Al final del vídeo hace una reflexión que muestra el día de muchos autónomos que trabajan en pequeñas empresas y que tienen que controlar cada gasto y cada gestión: "Este vídeo es solamente para ofrecer mi visión de ser un jefe para que sepáis que ser jefe no es no trabajar, es trabajar el que más", concluye.

Emprender no llama a los jóvenes

España no es un país propicio para poner en marcha una empresa.Así lo cree el 56% de los 400 empresarios y directivos encuestados por Funcas. La percepción de inseguridad jurídica y de mal aprovechamiento de la presión fiscal –considerada desproporcionalmente alta en relación con la calidad de los bienes y servicios que provee el Estado– completa una visión poco estimulante para la actividad empresarial que afecta más a España que a otros países europeos.

España, junto a Suecia (10,7%) y Finlandia (10,8%), son los países con menos jóvenes emprendedores. Esto ocurre porque no hay una educación empresarial y financiera importante durante las etapas educativas obligatorias y las dificultades burocráticas son mayores que en otros países como Estados Unidos, con una gran cultura de emprendimiento.