Adiós a las tarjetas para sacar dinero en el cajero automático: esta es la alternativa que usa cada vez más la gente

Aunque el uso de métodos de pagos digitales no deja de crecer, el efectivo siendo, según el Banco de España, el medio de pago más utilizado por los ciudadanos. Sin embargo, lo que sí está cambiando, y muy rápido, es la forma en la que accedemos al efectivo.

Cada vez más personas prefiern dejar la tarjeta en casa y centralizar sus gestiones financieras en el móvil. Los bancos, por su parte están adaptando sus cajeron para que la retirada sin tarjeta sea una opción estándar.

La clásica escena de sacar la cartera, insertar la tarjeta en el cajero y teclear el PIN comienza a tener los días contados.

Hoy en gran parte de los cajeron españoles, ya es posible retirar dinero sin necesidad de una tarjeta física, gracias a la tecnología NFC (Near Fiel Communication) integrada en los teléfonos móviles. Es la misma tecnología que hace posible acercando el smartphone al datáfono, pero ahora aplicada también a los cajeron.

Tecnología NFC La Razón

Cómo sacar dinero con el móvil

La operación es sencilla

1. El usuario seacerca al cajero y selecciona la opción de "Retirada sin tarjeta"

2. Basta con acercar el móvil al lector NFC del cajero

Es excatamente igual que al pagar en un comercio

En la pantalla aparecen los pasos a seguir

Normalmente confirmando la identidas mediante la app del banco o servicios como Apple Pay, Google Wallet o Samsung Wallet.

4. El cajero entrega el efectivo

Igual que en cualquier operación tradicional

Sacar dinero del cajero usando un teléfono móvil era, hace unos años, una curiosidad tecnológica. Hoy es un hábito que continúa ganado terreno y redefine cómo interactuamos con el efectivo en nuestro día a día.