Una joven de 20 años muere tras ser embestida por un coche durante una carrera ilegal en Roma

Una joven de 20 años perdió la vida este sábado por la mañana en Roma tras ser embestida por un coche que participaba en una carrera ilegal en la vía Cristoforo Colombo, una de las principales arterias de la capital italiana.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m., cuando el coche en el que viajaban dos chicas fue alcanzado violentamente por otro vehículo que circulaba a gran velocidad. La joven fallecida iba en el asiento del copiloto, mientras que su amiga, que conducía, resultó herida junto a otras tres personas implicadas en el siniestro.

Según los primeros informes, el coche responsable del impacto formaba parte de una competición clandestina entre varios vehículos. Testigos aseguran que algunos de los implicados huyeron del lugar tras el choque, dejando atrás una escena de caos y dolor.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El lugar del accidente fue acordonado mientras los agentes recababan pruebas y testimonios. La comunidad local, consternada, exige mayor control sobre las carreras ilegales que ponen en riesgo vidas inocentes.

La víctima aún no ha sido identificada públicamente, y su familia está siendo asistida por las autoridades. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en Roma y el aumento de conductas temerarias en zonas urbanas.