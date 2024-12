Una joven explota por el precio del alquiler en Madrid tras un año buscando piso: "Encima de robarme, no me tomes el pelo"

Alquilar un piso no es algo sencillo para los jóvenes. Los precios han ido ascendiendo paulatinamente mientras que los sueldos no. Aún menos en esta franja de edad, que suelen tener trabajos precarios o estar estudiando. No solo es eso, la demanda ha crecido a un ritmo anual del 26,28% a nivel nacional, mientras que el inventario de la oferta de vivienda del alquiler de larga estancia ha caído 36,3%, según los últimos datos reportados por las agencias inmobiliarias a FAI. El presidente de FAI, José María Alfaro, ha tachado de insostenible esta situación y ha instado al Ministerio de Vivienda y a las diferentes consejerías de Vivienda a replantear las políticas anunciadas o puestas en marcha hasta el momento, ya que "no hay ningún indicador de que la escalada de precios toque techo en 2025".

Esta situación es similar cuando estos jóvenes necesitan cambiar de piso, algo que le ocurre a Marina. Esta joven ha explotado en un vídeo de TikTok contando lo que le lleva ocurriendo en el último año: "No voy a perder ni una oportunidad de quejarme del delirio colectivo con los pisos de alquiler en Madrid". Explica que lleva un año buscando un piso de alquiler similar al que vive actualmente: "No me iría de aquí si no tuviera una fecha límite".

La odisea de alquilar un piso en Madrid

"Llevo como una loca metida en las páginas web de alquiler o cualquier aplicación desde hace aproximadamente un año y las cosas están yendo cada vez a peor", confiesa. Tampoco entiende que valga lo mismo alquilar en el centro que en la periferia: "Vale lo mismo un piso en Madrid que en Fuenlabrada. Da igual irse fuera de la M30, para pagar una burrada en Fuenlabrada, la pago en Madrid y no estoy a una hora de mi trabajo".

Sin embargo, su principal queja no fue el precio, sino las condiciones: "El otro día me dijo un casero que tenía que demostrar que llevaba tres años como indefinida en la misma empresa". Marina no entendía su petición: "¿Qué dice señor? Hoy en día ser indefinido no es una garantía de nada, a día de hoy da igual que lleves tres, cuatro o cinco años, si te quieren echar, te van a echar igual. Además, he podido cambiar porque me mejoraban las condiciones y ahora cobro más". Según iba pasando el vídeo, el enfado aumentaba: "Dejen de pedir sangre de unicornio. Encima de robarme, no me tomes el pelo. Estoy hasta las narices de perder mi tiempo y ver casas que ni si quiera me gusta porque la oferta es nula", concluyó. La joven explicaba que quería una casa decente donde no estar deprimida, no un palacio.

Uno de los motivos de la poca oferta de alquiler

Kathy, presidenta de la Asociación de propietarios contra la inseguridad jurídica, explicó en una entrevista exclusiva a LA RAZÓN el motivo por el que la oferta es menor: “Los propietarios están quitando sus casas por miedo a una 'inquiokupación', hay menos oferta y cuando hay una, llegan 200 personas y se convierte en una puja al mejor postor y el de bajos recursos se queda fuera”.

Explica que con el Real Decreto 11/2020, prorrogado este martes hasta final de 2025, una persona vulnerable no puede ser desalojada si se convierte en 'inquiokupa', lo que hace que los propietarios alquilen menos. “No estamos protegidos ni los propietarios ni los inquilinos de bajos recursos. Este Real Decreto está unido a la palabra vulnerable y para el Gobierno cualquier persona que cobre menos de 1.800 euros es vulnerable o que tengas un menor a cargo”, afirmó.

Madrid anuncia un nuevo sorteo de 266 pisos de alquiler para jóvenes

Para ayudar ante la difícil situación que viven los jóvenes, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), sorteará, en enero de 2025, un total de 266 viviendas en régimen de alquiler asequible solo para jóvenes menores de 35 años y con ingresos de hasta 41.000 euros anuales. El alquiler de estos pisos nunca superará el 30 % de los ingresos del adjudicatario y la renta media será de 500 euros mensuales para estas viviendas de un dormitorio.