Las inmobiliarias avisan: un 36% de la oferta de vivienda de alquiler habitual ha desaparecido en 2024 mientras la demanda ha crecido un 26%

Las compañías inmobiliarias están observando un rápido retroceso de la oferta de viviendas de alquiler habitual. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha dado hoy la voz de alarma ante la desaparición del mercado de más más de un tercio de las viviendas de alquiler habitual durante 2024 y la "ineficacia de las medidas aprobadas por el Gobierno central y las diferentes administraciones para hacer frente a la mayor crisis habitacional de los últimos 50 años en España".

En una nota de prensa, Alfaro ha recordado que la demanda ha crecido a un ritmo anual del 26,28% a nivel nacional, mientras que el inventario de la oferta de vivienda del alquiler de larga estancia ha caído 36,3%, según los últimos datos reportados por las agencias inmobiliarias a FAI.

El presidente de FAI ha tachado de insostenible esta situación y ha instado al Ministerio de Vivienda y a las diferentes consejerías de Vivienda a replantear las políticas anunciadas o puestas en marcha hasta el momento, ya que "no hay ningún indicador de que la escalada de precios toque techo en 2025, mientras que los inquilinos necesitan vislumbrar ya un cambio de tendencia en los datos y los propietarios recuperar la confianza en el mercado".

Políticas incentivadoras

El presidente de FAI coincide con el Gobierno en que hay que controlar y actuar en las zonas tensionadas, "pero con políticas incentivadoras y no de carácter restrictivo para los propietarios, ya que éstas generan incertidumbre y miedo en un sector sumamente sensible a todo tipo de cambios económicos y legislativos, que percibe como negativos, y provocan la fuga o retirada de inmuebles del mercado".

Asimismo, Alfaro ha mostrado su preocupación y ha recordado que los tiempos y la desesperación de la ciudadanía "no son los de la política ni las administraciones, y que urgen acciones rápidas y efectivas que respondan a las necesidades de la población que necesita acceder a una vivienda".

En este sentido, señala que desde las agencias inmobiliarias están asistiendo "con estupor a comportamientos en el mercado nunca vistos antes". De hecho, señala que algunas agencias directamente no publicitan ni las viviendas en alquiler ante la alta demanda por cada propiedad que se pone en oferta y las listas de espera que se están generando. Además, explica que las dificultades en el arrendamiento están teniendo ya efectos en el mercado de la compraventa. Al respecto, explica que muchas personas, al no poder alquilar, se ven obligadas a comprar viviendas que no cumplen sus expectativas o cubren sus necesidades de tamaño, espacio, geográficas o de accesibilidad, entre otras.

Soluciones

Ante esta situación, el presidente de FAI pide altura de miras a las administraciones para un problema "que no tiene una única solución, pero sí un diagnóstico claro, como es la falta de oferta de vivienda" y que resalta que "no crecerá “milagrosamente” a corto y medio plazo si se supedita solo a la construcción de la esperada vivienda de obra nueva, tanto pública como privada".

FAI ha valorado el anuncio de los seguros públicos de alquiler, pero ha pedido más concreción al respecto; y ha reiterado la necesidad de la implementación de un aval público exprés para alquileres que proporcione cobertura y seguridad económica ante el grave problema del atasco judicial existente, que provoca que muchos procesos de desahucio por impago tarden más de un año en resolverse.