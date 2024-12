Madrid anuncia un nuevo sorteo de 266 pisos de alquiler para jóvenes

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), sorteará, en enero de 2025, un total de 266 viviendas en régimen de alquiler asequible solo para jóvenes menores de 35 años y con ingresos de hasta 41.000 euros anuales, tal y como ha aprobado el Consejo de Administración de EMVS Madrid hoy. La mayoría de estos pisos son de nueva construcción y pertenecen a la promoción de Nuestra Señora de los Ángeles 14, en Puente de Vallecas, pero también hay viviendas en los distritos de Barajas, Carabanchel, Centro, Latina, Usera, Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas.

El alquiler de estos pisos nunca superará el 30 % de los ingresos del adjudicatario y la renta media será de 500 euros mensuales para estas viviendas de un dormitorio. El presidente de EMVS Madrid y delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha asegurado que “estas viviendas permitirán a los jóvenes madrileños emanciparse e iniciar una nueva vida sin tener que dedicar gran parte de su salario a pagar el alquiler”.

Así, los jóvenes que quieran optar a una vivienda en este sorteo deben tener menos de 35 años y unos ingresos que no superen 3,5 veces el IPREM, es decir, que estén por debajo de los 41.370 euros brutos anuales, unos 2.900 euros brutos al mes en 14 pagas. Los jóvenes deben estar inscritos en el registro de EMVS Madrid y no pueden ser titulares de pleno dominio o de un derecho de uso o disfrute sobre otra vivienda, deben residir o trabajar en el municipio de Madrid y no ser inquilinos de una vivienda de propiedad o de gestión pública.

EMVS Madrid ya ha sorteado 1.090 viviendas de alquiler en el presente mandato, el 72 % de obra nueva, y con este sorteo se alcanzarán los 1.356 pisos. En este sentido, González ha destacado que la empresa municipal “está llevando a cabo las políticas de vivienda más ambiciosas de la historia de nuestra ciudad, lo que ha llevado a EMVS Madrid a convertirse en la primera promotora de vivienda pública de España”.

Como en todas las adjudicaciones anteriores, el sorteo se podrá seguir en directo a través de la página web de EMVS Madrid y a él podrán optar todos los jóvenes menores de 35 años válidamente inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda.

Nuestra Señora de los Ángeles 14

La promoción Nuestra Señora de los Ángeles 14 ha contado con una inversión total cercana a los 30 millones de euros (29.717.228 euros), de los que 3,07 millones proceden del Plan Estatal de Vivienda, fruto del convenio suscrito por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Este último ha invertido en esta promoción casi el 90 % restante, concretamente, 26,6 millones euros.

En Nuestra Señora de los Ángeles se han edificado 205 viviendas divididas en dos bloques, de las que 204 son de un dormitorio. Además, nueve de ellas están adaptadas a personas con movilidad reducida. Esta promoción también cuenta con 208 plazas de garaje asociadas a los pisos y un local comercial. En las zonas comunes se ha diseñado un espacio verde y dos zonas de soportales protegidos de la lluvia para favorecer y fomentar la vida social y convivencia vecinal entre los jóvenes inquilinos.

Ecobarrio de Puente de Vallecas

Las viviendas de la promoción NSA14 son un ejemplo más de vivienda eficiente y sostenible en el ecobarrio, ya que poseen calificación energética A porque incorporan medidas pasivas como las carpinterías de PVC, fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y sistema de climatización eficiente.

Asimismo, cuentan con calefacción centralizada por suelo radiante refrigerante, mientras que la producción de agua caliente sanitaria (ACS) se realiza mediante energía solar producida por 30 paneles solares y con la ayuda del intercambiador de la subcentral y la refrigeración a través de una enfriadora situada en la cubierta. Este sistema centralizado de calefacción y agua presenta numerosas ventajas frente a los tradicionales sistemas centralizados o individuales de los edificios, ya que permite una gestión más eficiente, mayor ahorro de energía y una importante disminución de emisiones contaminantes, factores que se traducen en una reducción de la factura energética de un 50 %.

Estas viviendas cuentan también con el innovador sistema de recogida neumática de residuos que permite a los vecinos depositar los diferentes tipos de desechos en unas compuertas ubicadas en cada uno de estos edificios, desde donde, por aspiración de aire, serán trasladados a la central. Un sistema pionero en Madrid que conlleva numerosos beneficios medioambientales, ya que logra una reducción de un 43 % de emisiones de CO2 al no necesitar camiones de recogida ni contenedores de residuos en las comunidades y vías públicas.

El ecobarrio de Puente de Vallecas es un referente en materia de vivienda pública y de sostenibilidad que busca la integración entre el entorno urbano y el medioambiente.