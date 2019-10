Mutua de Propietarios ha puesto en marcha una campaña para dar voz a las 100.000 personas que no pueden salir de casa por falta de accesibilidad en su edificio. Para ello, ha hecho una campaña basada en el caso real de Andrea, una mujer que tiene párkinson desde hace 14 años y que vive en un cuarto piso sin ascensor. La campaña arranca con entrevistas a varios vecinos, en las que se les pregunta qué les gusta hacer en su tiempo libre y qué les gustaría hacer el día de mañana. En la mayoría de las respuestas, está disfrutar del ocio con sus amigos y seres queridos, cosas normales, triviales, sencillas para cualquiera que esté en condiciones de poder desplazarse por sus propios medios.

En ese punto, la campaña da un giro sorprendente cuando la entrevista pasa a ser la de la vecina del 4º A. Andrea no puede salir de casa desde hace 17 días. Nadie lo sabe, nadie ha subido a interesarse por ellos, nadie les ha brindado su apoyo. Cuando los primeros vecinos ven cómo vive Andrea, a todos les cambia la cara, les cambia la forma de ver la vida y de ver a su vecina. Ninguno les había preguntado si necesitaban algo y eso que no salen de casa desde hace un mes y que ella tiene que desplazarse en silla de ruedas a cualquier sitio. Ahora todo ha cambiado, a Andrea no le falta compañía ni ayuda.

La campaña 'Supervecinos' busca la concienciación social a través de la historia real de Andrea, quiere hacernos reflexionar. Quizás tienes algún vecino con movilidad reducida en tu edificio. Quizás necesite ayuda. Y, quizás, tú puedas ayudarle. "Ser un Super Vecino es tomar conciencia de su situación; es promover la toma de decisiones en tu comunidad de propietarios para hacer el edificio accesible o, simplemente, ayudar con los recados y las gestiones diarias o la compañía", explica Laura López Demarbre, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

Mutua de Propietarios recuerda que en España hay 2,5 millones de personas con problemas de movilidad y un 4% no puede salir de casa. De hecho, la falta de accesibilidad del edificio provoca que un 22% de las personas con movilidad reducida haya tenido que cambiar de casa. "La escasez de ayudas públicas para hacer accesibles los edificios y el desistimiento de las propias comunidades de propietarios que, por falta de recursos económicos o desconocimiento, no realizan las obras de adaptación del edificio necesarias provocan que miles de personas queden atrapadas en su hogar", señala López Demarbre.

#SuperVecinos no es sólo una campaña social, también es una petición a las administraciones públicas para que destinen fondos a la adaptación de los inmuebles y un recordatorio a las comunidades de propietarios de su obligación con las personas con discapacidad o movilidad reducida residentes en la finca.