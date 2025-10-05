Lagos de montaña, la solución que experimenta Marruecos para paliar la sequía en algunas zonas

Marruecos experimenta conun nuevo sistema para paliar la sequía en algunas zonas, en concreto en la de Es-Smara, situada a más de 200 km al oeste del mar. Se trata de la creación de pequeños lagos en las colinas. Estos proyectos, que forman parte de las políticas nacionales de desarrollo sostenible y seguridad hídrica, tienen como objetivo apoyar la agricultura y la ganadería.

Construidas en terrenos elevados o inclinados, funcionan como reservas naturales: captan el agua de lluvia y de las inundaciones estacionales, las almacenan y las liberan durante los períodos de sequía, informa Le360.

Está empezando a dar frutos, sobre todo tras las recientes lluvias en la ciudad y sus alrededores. Los lagos han permitido almacenar cantidades significativas de agua, según Mustapha Atef, director regional de agricultura en Es-Semara.

"Incluso un poco de lluvia ya nos parece una bendición. Por eso, cuando llueve más, es un verdadero tesoro. Gracias a estas lluvias, se formaron lagos en nuestra región, tras ocho o nueve años de sequía severa. Los necesitábamos desesperadamente", primer vicepresidente de la Asociación Regional de Criadores de Camellos de Es-Semara.

Por su parte, las autoridades del agua garantizan un control permanente de la calidad del agua y prohíben el baño para preservar estos recursos vitales.