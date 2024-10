Ligar 'offline': este es el origen de la expresión 'tirar los tejos' a alguien

Cuentan las viejas leyendas (como de hace un par de décadas o tres) que nuestros antepasados (cualquier generación pre-digital) tenía que recurrir a tratarse en persona para iniciar cualquier clase de aproximación de índole afectiva o sexual. Más tarde llegaron el chat de Terra, Tinder, Grinder, Bumble y otras tantas 'apps de citas', en las que los perfiles de otros humanos se deslizan a izquierda y derecha como quien arroja productos al carrito de la compra.

Antes no existían esta clase de parapetos o pantallas detrás de las que esconderse, y uno o una, si quería ligar, tenía que dar la cara directamente. En muchas ocasiones la prensa acaba exagerando la situación actual como si ya nadie se atreviese a mirarse a la cara y, aunque puede ser cierto que se ha perdido mucho flirteo 'a pie de calle', en cualquier bar, discoteca o verbena se puede seguir viendo a dúos intercambiando miradas cómplices, caricias o saliva.

Ligar jamás ha sido una cuestión menor, y todas las generaciones se las han acabado arreglando de mejor o peor manera para acercarse a otra persona que les atraía. De no ser así, no estaríamos hoy aquí ninguno de nosotros. No todo podía ser tan sencillo como en aquel gran taquillazo de los 70 'Dormir y ligar, todo es empezar', en el que Alfredo Landa tenía que huir porque estaba cansado de tanta juerga sexual.

La pasión en tiempos de Tinder larazon

Pasa el tiempo y cambian las formas, pero no el fondo. Por mucha tecnología, el ser humano sigue teniendo los mismos anhelos y prioridades vitales que cuando decidió salir de la cueva y ponerse a plantar guisantes. De igual manera que varían las técnicas o herramientas de 'ligoteo', así también lo hacen las palabras o expresiones que hacen referencia a ello.

Leonardo Dantés ya maravilló al mundo con su larga retahíla de 'Tiene nombres mil' (el miembro viril), y es que existen tantas o más variaciones para referirse a dar muestras de atracción: ligar, flirtear, tirar la caña, tirar fichas, ronear, coquetear, tontear, galantear, cortejar, enamorar, insinuarse, coger chacho... Hay algunas más finas o educadas que otras, pero el acto en el fondo en es mismo. Hoy hablaremos sobre una de las más comunes y que mucha gente desconoce.

Este es el origen de la expresión 'tirar los tejos'

Muchos padres romantizan las maneras 'antiguas' de ligar, como si por ser 'offline' automáticamente las intenciones "deshonestas" que ellos tuvieron hacia la persona con hoy es la madre o padre de sus hijos fueran de repente intachables. Es cierto se está reportando una pérdida importante de habilidades en el trato personal y social de los jóvenes, que tratan de compensar con el uso de la tecnología. Aún así, lo virtual nunca podrá sustituir a lo presencial, sobre todo en motivos 'carnales'.

En España, hace mucho tiempo que algunas personas, especialmente chicos y chicas atrevidos, utilizaban una técnica para aproximarse a quien les había llamado la atención en la calle. Al fin y al cabo, se trata de una excusa como cualquier otra para entablar conversación o presentarse, pero esta ha terminado calando en el vocabulario popular hasta el punto de que hoy en día se sigue utilizando.

Nos referimos ni más ni menos que a 'tirarse los tejos', que tiene su origen en el juego del tejo, que está ya prácticamente desaparecido en España. Se practicaba en parques o espacios públicos, y los chicos y chicas competían para ver quién conseguía golpear primero un palo clavado en el suelo desde lejos con una piedra o trozo de teja (el "tejo").

Tejas de un tejado PIXABAY (MrsBrown)

Este juego les daba a los participantes una excusa perfecta para fingirse despistados y dejar caer o ir a recoger una piedra cerca de la persona que les interesaba, iniciando así una conversación. Es lo que se conoce como 'romper el hielo' (expresión que trataremos en otro artículo futuro), solo que de una forma original a través de un divertimento que hace muchos años era ampliamente popular. Entre 'tirar un tejo' a los pies de alguien y mandar un 'mensaje directo' por redes sociales, las diferencias son meramente formales.