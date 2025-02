Una limpiadora que "gana más en Suiza que un ingeniero en España" revela los requisitos para trabajar allí: "Se premia la creatividad"

Siempre ha estado en la cabeza de todos los españoles que hay países de Europa con sueldos más altos que los nuestros. Sin embargo, esto está siendo más notorio y está llegando a más gente con las redes sociales. Muchos españoles que viven en el extranjero cuentan sus experiencias a través de distintos vídeos. Algunos simplemente explican curiosidades o cuentan alguna vivencia, pero otros van más allá y revelan hasta su sueldo.

Una de esas personas fue Ana Marina Lasso. Ella es una limpiadora que está trabajando en Suiza como limpiadora en casas, "uno de los trabajos no cualificados, junto con la hostelería y la construcción, que más desempeñan los españoles que van a trabajar a Suiza sin saber alemán", según explicaba. No tuvo reparo en decir su sueldo, que se puede resumir con una afirmación que hizo durante su vídeo: "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España".

El salario de una española por limpiar casas en Suiza

Esta española cobra por servicio, es decir, en función de las horas que pase limpiando en la casa. Ana Marina tiene un salario de 28 francos la hora.En el caso del vídeo en el que explica su salario, estuvo limpiando cuatro horas, por lo que recibió un total de 112 francos. Con el cambio de moneda, se queda aproximadamente en 120 euros. Por tanto,tiene un salario de 30 euros la hora. Este elevado sueldo tienta a mucha gente a intentar conseguir un puesto similar. Para todos aquellos que quieran, Ana Marina explicó en un segundo vídeo los requisitos necesarios.

Esto se necesita para trabajar en la limpieza en Suiza

Ana Marina procede a explicar lo que se pide en para limpiar casas en Suiza mientras procede a hacerlo. "Lo primero que se pide es experiencia", afirma. Aunque deja una puerta abierta: "O no, todo depende de lo que tu quiera poner en tu currículum", explica dando a entender que si no se tiene uno puede hacer como que sí. "En este país se premia la creatividad", añade, dejándolo más claro.

El segundo requisito es algo que todos los españoles tienen: un DNI europeo. "También vale un visado de trabajo en el caso de que no seas de la Unión Europea", aclara esta española para este grupo. "Lo ideal sería tener un permiso de residencia suizo", comenta. Sin embargo, ella busca tranquilizar: "Si es tu primer trabajo, con el DNI te sirve". "Hay algunas empresas que piden permiso de residencia, pero hay otras que no y en la temporada alta, que es desde marzo hasta agosto, no son tan exquisitos", aclara.

Lo siguiente que se va a necesitar es el registro: "El registro es lo que todos conocemos en España como empadronamiento". Es muy sencillo conseguirlo: "Simplemente necesitas tener una casa". Una vez se tenga el contrato de alquiler se tiene que actuar así: "Vas al ayuntamiento con tu contrato de arrendamiento y es suficiente".

Se necesita saber inglés para trabajar en Suiza

"Vas a necesitar un nivel de inglés mínimo", explica, como siguiente punto necesario. "Necesitarás lo básico para poder comunicarte con particulares y la empresa que te va a contratar. Es importante, sobre todo, para que te expliquen los productos, el contrato y nociones básicas", añade. Sin embargo, no tiene que ser nada de otro mundo el nivel: "Tampoco tienes que tener un C2". Cualquier idioma adicional suma puntos: "Si sabes un poco de alemán o del idioma de la zona de Suiza donde te encuentres, mucho mejor", revela.

Ganas y actitud, un punto fundamental

"También vas a necesitar ganas", explica en la parte final del vídeo. "No te desmotives con facilidad, sé que Suiza es un país duro y la limpieza también lo es", anima Ana Marina. Concluye el vídeo explicando la mejor manera de afrontarlo: "Tómatelo como un tiempo para ti, un momento para reflexionar y pensar en tus cosas. Hazlo divertido, romantiza tu vida".